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Нацполіція розповіла про результати спецоперації з перекриття каналів продажу зброї

У результаті поліцейські вилучили 240 одиниць вогнепальної зброї, 94 гранатомети тощо.

Нацполіція розповіла про результати спецоперації з перекриття каналів продажу зброї
Частина вилученої правохоронцями зброї
Фото: Скріншот з відео

У ході спецоперації співробітники Нацполіції вилучили понад 800 одиниць різної зброї та більше 57 кг вибухівки.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

Правоохоронці провели понад тисячу одночасних обшуків у осіб, яких підозрювали у незаконному збуті та зберіганні зброї та боєприпасів.

У результаті поліцейські вилучили 240 одиниць вогнепальної зброї, 94 гранатомети, 482 гранати, 46 тис. набоїв різного калібру та 57 кг вибухових речовин. 

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Крім того, було вилучено 22 кг наркотичних засобів та психотропних речовин, 166 тис. гривень, понад 32 тис. дол. та 37 тис. євро та більше 546 кг бурштину.

Підозри отримали 67 осіб, 45 із них поліцейські затримали у процесуальному порядку.

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