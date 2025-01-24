Росіяни поширюють пропаганду на ТОТ через фальшиві зустрічі зі школярами

На ТОТ Запорізької області окупанти за підтримки представників пропутінської партії "Единая Россия" провели чергову пропагандистську акцію в одній із шкіл, із залученням всіх учнів з метою нав’язати місцевій молоді ідеї так званого "патріотичного виховання".

Як зазначають у Центрі національного спротиву, так зване "патріотичне виховання" в уяві окупантів – це повна підтримка дітей на ТОТ злочинів РФ проти УКраїни та зміна самоідентичності населення на ТОТ.

"На ряду із цим, так звані "активісти молодіжних рухів" разом із "героями сво" під час цієї зустрічі намагалися виправдовувати свої дії та легітимізувати військові злочини рф проти українського народу. Водночас окупанти проводили агітацію для учнів щоб залучити їх до можливої співпраці з ворожими структурами", — додають у спротиві.

Центр національного спротиву наголошує: "маніпуляція дітьми та нав’язування їм антиукраїнських настроїв на ТОТ — це один із найжахливіших міжнародних злочинів. Окупанти свідомо тиснуть на молодь, оскільки вони є найбільш незахищеною частиною суспільства. Росія намагається викорінити з дитячої свідомості все українське: мову, культуру, історію".

Замість цього агресор насаджує свою імперську ідеологію, яка свідомо руйнує їхню ідентичність.