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ОСУВ "Хортиця": армія РФ продовжує тиснути на Покровському напрямку

Окупантам не вдається обійти Покровськ із флангів і відрізати місто від логістики.

ОСУВ "Хортиця": армія РФ продовжує тиснути на Покровському напрямку
війна з Росією
Фото: Генштаб ЗСУ

Російські війська намагаються реалізувати свою чисельну перевагу під час штурмів позицій Сил оборони на Покровському напрямку.

Про це повідомив речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов, пише "Інтерфакс-Україна".

"На Покровському напрямку окупанти намагалися реалізувати свою чисельну перевагу та прорвати наші оборонні рубежі в районах населених пунктів Водяне Друге, Єлизаветівка, Миролюбівка, Промінь, Успенівка, Новоолександрівка, Дачне та Улакли. Бої точаться в Лисинці, Шевченку та Янтарному. Воїни тримають оборону", — зазначає Трегубов.

За словами військового, окупантам не вдається обійти Покровськ із флангів і відрізати місто від логістики. Водночас ворог намагається обійти місто з півдня та півночі, однак успіхів не має. 

"Намагаються, але поки що ці спроби більш-менш ефективно відбиваються. Вони почали активніше обстрілювати саме місто, але йдеться про різного типу ракети, FPV. По місту, на жаль, прилітає, але їхній задум про оточення міста ще дуже далекий від якоїсь практичної реалізації. Хоча вони, звичайно, дуже стараються", — додає речник.

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