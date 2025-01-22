Сили оборони: російські війська намагаються охопити Покровськ з півдня

Російська армія намагається охопити Покровськ з півдня та південного заходу, аби уникнути прямих штурмів міста.

Про це повідомив речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов в ефірі "Суспільного".

Він зауважив, що армія РФ робить такі спроби, аби далі прориватися на північ. Водночас таке завдання є складним для ворога.

"Вони (росіяни, -ред.) не пішли як завжди у міські бої, а намагаються охоплювати місто, намагаються якось економити людей", — каже речник.

Водночас, військовий наголошує, що біля міст Покровськ та Мирноград "нормально укріплена територія".

"Росіяни не намагаються ломитися уперед, вони вийшли на південні околиці міста, але не увійшли у місто та йдуть в обхід. В саме місто йти не намагаються, бо розуміють, що це для них заважко. Це чи не перша ситуація за всю війну, коли росіяни почали діяти так ніби їх ресурс справді обмежений, наче є ліміт", — додає Трегубов.