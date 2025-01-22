Українські компанії постачали мікросхеми до РФ для російських ракет "Х-101" та безпілотників
Українські компанії постачали мікросхеми до РФ для російських ракет "Х-101" та безпілотників
Трамп підписав указ про вихід США із ВООЗ
Трамп підписав указ про вихід США із ВООЗ
Трамп підписав перші президентські укази на стадіоні перед прихильниками
Трамп підписав перші президентські укази на стадіоні перед прихильниками
Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
Варшава готується до можливої масової депортації поляків зі США
Варшава готується до можливої масової депортації поляків зі США
«У нас що, багато грошей в країні?» — Павло Ковтонюк про страхи через скорочення лікарень і як це вплине на доступ до медиків
«У нас що, багато грошей в країні?» — Павло Ковтонюк про страхи через скорочення лікарень і як це вплине на доступ до медиків
СБУ затримала головного психіатра ЗСУ за підозрою у незаконному збагаченні під час великої війни на 1 млн доларів
СБУ затримала головного психіатра ЗСУ за підозрою у незаконному збагаченні під час великої війни на 1 млн доларів
Трамп заявив, що Зеленський "хоче завершити війну угодою"
Трамп заявив, що Зеленський "хоче завершити війну угодою"
Затримали генералів, яких вважають причетними до провалу оборони Харківської області торік
Затримали генералів, яких вважають причетними до провалу оборони Харківської області торік
ГоловнаСуспільствоВійна

Сили оборони: російські війська намагаються охопити Покровськ з півдня

Ворог планує зайти з південних околиць міста, щоб уникнути прямих штурмів.

Сили оборони: російські війська намагаються охопити Покровськ з півдня
війна з РФ
Фото: Генштаб

Російська армія намагається охопити Покровськ з півдня та південного заходу, аби уникнути прямих штурмів міста.

Про це повідомив речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов в ефірі "Суспільного".

Він зауважив, що армія РФ робить такі спроби, аби далі прориватися на північ. Водночас таке завдання є складним для ворога.

"Вони (росіяни, -ред.) не пішли як завжди у міські бої, а намагаються охоплювати місто, намагаються якось економити людей", — каже речник.

Водночас, військовий наголошує, що біля міст Покровськ та Мирноград "нормально укріплена територія".

"Росіяни не намагаються ломитися уперед, вони вийшли на південні околиці міста, але не увійшли у місто та йдуть в обхід. В саме місто йти не намагаються, бо розуміють, що це для них заважко. Це чи не перша ситуація за всю війну, коли росіяни почали діяти так ніби їх ресурс справді обмежений, наче є ліміт", — додає Трегубов.

LB.ua в соцмережах:
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies