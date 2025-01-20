Протягом тижня Росія збільшила кількість атак на Покровському і ще декількох напрямках

Протягом тижня відбулося 1114 бойових зіткнень із окупантами. Росія продовжує зосереджувати основні зусилля на Покровському, Новопавлівському, Лиманському та Курському напрямках, де тривають важкі бої, повідомив речник Генштабу Андрій Ковальов у ефірі телемарафону. Росіяни завдали 11 ракетних ударів (56 ракет).

На Харківському напрямку Сили оборони відбили 15 атак у районі Вовчанська. На Куп'янському відбили 46 атак біля Струївки, Піщаного, Колісниківки, Загризового та Лозової.

"На Лиманському напрямку українські воїни минулого тижня відбили 98 атак противника. Ворог концентрував свої зусилля у районах Новоєгорівки, Надії, Новосергіївки, Новосадового, Зарічного, Колодязів, Тернів та у Серебрянському лісництві. На Сіверському напрямку Сили оборони України відбили 26 атак у районах Івано-Даріївки та Верхньокам'янського. На Краматорському напрямку українські воїни відбили 73 атаки", – сказав речник.

Там ворог був найбільш активним у районах Білої Гори, Предтечиного, Часового Яру та Ступочок.

На Торецькому напрямку ворог провів 99 атак неподалік Щербинівки, Деліївки та Торецька.

На Покровському захисники відбили 491 атаку окупантів. Основні зусилля ворог зосереджував біля населених пунктів Зелене Поле, Олександропіль, Водяне Друге, Єлизаветівка, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Мирноград, Покровське, Звірове, Шевченко, Удачне, Успенівка, Котлине, Надіївка, Новотроїцьке, Новоандріївка, Слов'янка, Петропавлівка, Андріївка, Дачне та Янтарне.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони України відбили 67 атак у районах Костянтинополя та Великої Новосілки.

На Оріхівському напрямку росіяни сім разів атакували позиції у напрямках Малої Токмачки, Новоандріївки та Щербаків.

На Придніпровському напрямку росіяни провели вісім безрезультатних атак на позиції українських підрозділів.

Триває операція у Курській області. Там Сили оборони відбили 119 атак.