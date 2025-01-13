Протягом тижня найбільшу кількість атак захисники відбивали на Покровському напрямку. Там було 366 боїв

Росія зосереджує основні зусилля на цих двох, а також Новопавлівському і Лиманському напрямках.

Протягом минулого тижня відбулося 1328 зіткнень. Росія продовжує зосереджувати основні зусилля на Покровському, Новопавлівському, Лиманському та курському напрямках, де тривають важкі бої. По території України ворог завдав п'яти ракетних ударів (вісім ракет), 306 авіаударів (509 КАБ), провів понад 35 000 обстрілів (1219 – з реактивних систем залпового вогню).

На Харківському напрямку Сили оборони відбили 21 атаку ворога у районах населених пунктів Козача Лопань, Вовчанськ і Стариця. На Куп'янському відбили 57 атак біля Голубівки, Синьківки, Степової Новоселівки, Кучерівки, Петропавлівки, Піщаного, Загризового і Лозової, повідомив речник Генштабу Андрій Ковальов у ефірі телемарафону.

На Лиманському напрямку відбили 135 атак ворога. Росіяни концентрувались у районах населених пунктів Зарічне, Твердохлібове, Греківка, Зелений Гай, Новоєгорівка, Першотравневе, Макіївка, Терни, Григорівка і в напрямку Серебрянського лісу.

На Сіверському відбили 15 атак поблизу Білогорівки.

На Краматорському захисники відбили 88 атак. Найактивнішим росіяни були у районах Білої Гори, Предтечиного, Часового Яру та Ступочок.

На Торецькому росіяни провели 58 атак біля Щербинівки, Деліївки і Торецька.

На Покровському напрямку захисники відбили 366 атак окупантів. Основні зусилля ворог зосереджував у районах населених пунктів Новополтавка, Зеленівка, Тарасівка, Баранівка, Миролюбівка, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Мирноград, Новий Труд, Успенівка, Удачне, Котлине, Новоолександрівка, Нововасилівка, Новоандріївка, Новоєлизаветівка, Слов'янка, Андріївка, Курахове, Дачне, Петропавлівка, Ясинове, Янтарне.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони стримують ворога у районі Нововасилівки, Костянтинополя, Зеленівки, Розливу, Роздольного, Великої Новосілки і Нескучного, де ворог 164 рази намагався прорвати оборону.

На Времівському відбили 74 атаки у районах населених пунктів Янтарне, Розлив, Костянтинопіль, Времівка.

На Оріхівському окупанти атакували один раз у напрямку Новоандріївки.

На Придніпровському росіяни атакували 13 разів.

У Курській області українські воїни відбили 293 російські атаки.