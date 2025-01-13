Розвідка Кореї: на війні з Україною загинули вже близько 300 солдатів із КНДР

Північна Корея змушує своїх солдатів покінчити життя самогубством, щоб не потрапити в полон живими до українських військових.

За даними південнокорейської розвідки, близько 300 солдатів Північної Кореї загинули та близько 2700 поранені у війні проти України на стороні Росії.

Про це пише агентство Yonhap.

Масові втрати північнокорейських солдатів пояснюють їхнім "нерозумінням сучасної війни", зокрема, згідно із аналізом отриманих із війни відео, марною стрільбою по безпілотниках.

Також розвідка стверджує, що Північна Корея змушує своїх солдатів покінчити життя самогубством, щоб не потрапити в полон живими до українських військових.

У Південній Кореї також прокоментували взяття в полон двох північнокорейських солдатів. Зазначається, що ці військовополонені не висловили бажання приїхати до Південної Кореї. Імовірно, вони працювали в розвідці Північної Кореї.

Невідомо, станом на який період розвідка Республіки Корея надала ці дані. Ще 9 січня президент Зеленський озвучив, що Північна Корея втратила у війні на боці Росії вже близько 4000 військових.

А про понад 3000 вбитих та поранених військових із КНДР український президент розповів у подкасті Лекса Фрідмана на початку січня цього року.