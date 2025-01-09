Зеленський: КНДР втратила у війні на боці Росії вже 4 000 військових

Північна Корея втратила у війні на боці Росії вже близько 4000 військових. Про це український президент Володимир Зеленський сказав під час засідання у форматі "Рамштайн". Однак Пхеньян отримує досвід, щоб, можливо, потім вести війну в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Однак залучення військ КНДР, на думку президента, свідчить про слабкість Путіна та наявність критичних проблем у Росії. Саме тому варто утримувати тиск на неї.

Він закликав усіх партнерів, особливо США і ЄС, посилити санкції проти російського енергетичного сектору.

"Якщо ми хочемо зупинити вбивства, нам треба обрізати потік грошей путіна. Путін почне думати про мир лише тоді, коли внутрішнє коло скаже, що гроші закінчились", – вважає український президент.

Зеленський додав, що для перемоги в війні важлива мотивація, а вона залежить від успішних дій та угод, коли українські війська можуть збивати ракети і утримувати російську авіацію далі. У цьому контексті Київ і Вашингтон обговорювали ліцензування виробництва ППО на території України.

"Нам дуже важливо отримати ті системи ППО, які ви вже пообіцяли", – підкреслив глава держави, нагадавши про вчорашній удар Росії по Запоріжжю, внаслідок якого загинули 13 людей і ще понад 100 поранені.