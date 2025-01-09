Оприлюднені неофіційні результати голосування за членів Громадської антикорупційної ради при Міноборони
Оприлюднені неофіційні результати голосування за членів Громадської антикорупційної ради при Міноборони
У МЗС відреагували на звинувачення Будапешта: "Україна готова зайняти місце Угорщини в ЄС, якщо вона обере СНД і ОДКБ"
У МЗС відреагували на звинувачення Будапешта: "Україна готова зайняти місце Угорщини в ЄС, якщо вона обере СНД і ОДКБ"
Михайло Винницький: «Беріть краще з Заходу і залишайте їм решту. Ми намагаємося це робити»
Михайло Винницький: «Беріть краще з Заходу і залишайте їм решту. Ми намагаємося це робити»
Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
Як піклуватися про літнього родича, якому важко рухатись або який став лежачим. Поради Зої Максимової
Як піклуватися про літнього родича, якому важко рухатись або який став лежачим. Поради Зої Максимової
Росіяни завдали удару по Запоріжжю. Є жертви і більше 100 поранених (оновлено)
Росіяни завдали удару по Запоріжжю. Є жертви і більше 100 поранених (оновлено)
БпЛА атакували Енгельс – місто базування стратегічної авіації (оновлено)
БпЛА атакували Енгельс – місто базування стратегічної авіації (оновлено)
The Telegraph: Росія відправила відбивати новий наступ України в Курській області топового генерала
The Telegraph: Росія відправила відбивати новий наступ України в Курській області топового генерала
Метапневмовірус в Україні – Центр громадського здоров’я пояснює, чому панікувати не варто
Метапневмовірус в Україні – Центр громадського здоров’я пояснює, чому панікувати не варто
ГоловнаСуспільствоВійна

Спецпідрозділ ГУР знищив дронами російську гарматну позицію в Запорізькій області

Для удару застосували два камікадзе літакового типу та три FPV. 

Спецпідрозділ ГУР знищив дронами російську гарматну позицію в Запорізькій області
Фото: Сайт президента

Спецпідрозділ "Крила" Головного управління розвідки Міноборони знайшов і знищив російську гарматну позицію в Запорізькій області. 

Для цього захисники задіяли два камікадзе літакового типу та три FPV. Про це повідомили в ГУР, опублікувавши відео. 

"Розвідники знищили російську гарматну позицію на Запорізькому фронті. Майстри спецпідрозділу «Крила» департаменту активних дій ГУР МО України виявили та знищили російську гарматну позицію у Запорізькій області. Для ліквідації ворожої цілі розвідники використали два камікадзе літакового типу Darts із трикілограмовими комбінованими боєприпасами та три FPV Babay-Heavy із півторакілограмовими  кумулятивними пострілами", – йдеться у повідомленні. 

Дрони DARTS – це українська розробка, БпЛА середньої дальності, розроблений фахівцями "Сталеві Шершні". Дрон здатен долати близько 50 кілометрів. 

LB.ua в соцмережах:
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies