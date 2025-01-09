Для удару застосували два камікадзе літакового типу та три FPV.

Спецпідрозділ "Крила" Головного управління розвідки Міноборони знайшов і знищив російську гарматну позицію в Запорізькій області.

Для цього захисники задіяли два камікадзе літакового типу та три FPV. Про це повідомили в ГУР, опублікувавши відео.

"Розвідники знищили російську гарматну позицію на Запорізькому фронті. Майстри спецпідрозділу «Крила» департаменту активних дій ГУР МО України виявили та знищили російську гарматну позицію у Запорізькій області. Для ліквідації ворожої цілі розвідники використали два камікадзе літакового типу Darts із трикілограмовими комбінованими боєприпасами та три FPV Babay-Heavy із півторакілограмовими кумулятивними пострілами", – йдеться у повідомленні.

Дрони DARTS – це українська розробка, БпЛА середньої дальності, розроблений фахівцями "Сталеві Шершні". Дрон здатен долати близько 50 кілометрів.