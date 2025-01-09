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Росіяни запустили по Україні 70 ударних дронів, ППО збила 46 із них

ППО працювала у 9 областях України. 

Росіяни запустили по Україні 70 ударних дронів, ППО збила 46 із них
Робота мобільної вогневої групи ДФТГ на Київщині.
Фото: Макс Требухов

Уночі ППО збила 46 із 70 запущених Росією безпілотників. 

Про це повідомили у Повітряних силах. 

"У ніч на 9 січня 2025 року (із 19.30 7 січня) противник атакував 70-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків Міллерово, Орел, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ – рф", – йдеться у повідомленні.

Станом на 09.00 підтверджено збиття 46-ти ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Дніпропетровській, Херсонській та Миколаївській областях.

24 ворожі безпілотники-імітатори локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Через падіння збитих ударних БпЛА пошкоджено приватні будинки на Харківщині, Сумщині та Черкащині.

Фото: Повітряні сили

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

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