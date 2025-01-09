Фінляндія вважає членство України в НАТО єдиною гарантією безпеки

Під час візиту до Києва міністерка закордонних справ та очільниця головування Фінляндії в ОБСЄ Еліна Вальтонен заявила, що вважає п'яту статтю Північноатлантичного договору єдиною дієвою гарантією безпеки для України.

Як пише Reuters, головна фінська дипломатка підтримала членство України в НАТО і висловила сподівання, що воно станеться "не в надто довгостроковій перспективі".

Вальтонен нагадала, що ще три роки тому мало хто думав про те, що Фінляндія та Швеція приєднаються до Альянсу, проте це вже доконаний факт. Тож Україні теж варто прагнути до повноцінного членства, бо "ніхто не знає, що й коли може статися".

У фінському МЗС підтримують заклик обраного президента США Дональда Трампа до збільшення витрат на оборону з 2% до 5% ВВП для кожного члена НАТО. Вальтонен вважає, що Європа може зробити більше для власної безпеки.

Трамп під час своєї пресконференції негативно висловився про членство України в НАТО, заявивши, що "може зрозуміти відчуття" диктатора Путіна щодо небажання бачити нашу державу в Альянсі.