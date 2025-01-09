Минулого року пасажири придбали онлайн 86% залізничних квитків

У 2024 році пасажири придбали онлайн 86% залізничних квитків.
Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.
Перевізник зазначив, що відсоток придбаних онлайн квитків останні роки зростає:
- 2021 — 68%;
- 2022 — 73%;
- 2023 — 80%;
- 2024 — 86%.
Крім того, зростає частка квитків, придбаних через застосунок Укрзалізниці. Минулого року 46% квитків купувались через застосунок, а роком раніше - лише 28%.
Також за рік вдвічі зросла кількість квитків, які користувачі купують онлайн для перевезення тварин - 142 тис. квитків проти 64 тис.
- Українські захисники в період свят придбали у застосунку Армія+ 1 104 залізничні квитки.