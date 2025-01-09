Минулого року пасажири придбали онлайн 86% залізничних квитків

2024 року 46% квитків купувались через застосунок Укрзалізниці.

У 2024 році пасажири придбали онлайн 86% залізничних квитків.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

Перевізник зазначив, що відсоток придбаних онлайн квитків останні роки зростає:

2021 — 68%;

2022 — 73%;

2023 — 80%;

2024 — 86%.

Крім того, зростає частка квитків, придбаних через застосунок Укрзалізниці. Минулого року 46% квитків купувались через застосунок, а роком раніше - лише 28%.

Також за рік вдвічі зросла кількість квитків, які користувачі купують онлайн для перевезення тварин - 142 тис. квитків проти 64 тис.