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​На Київщині обстріл пошкодив контактну мережу залізниці (оновлено)

Ушкодження вдалося відновити. 

​На Київщині обстріл пошкодив контактну мережу залізниці (оновлено)
Укрзалізниця, фото ілюстративне
Фото: Міністерство інфраструктури України

Російський обстріл у Київській області пошкодив контактну мережу залізниці. Ушкодження вдалося відновити.

Про це йдеться у повідомленні Укрзалізниці. 

"Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено контактну мережу залізниці на Київщині", – зазначив перевізник. 

Залізничники працювали над відновленням. 

Час затримки поїздів можна моніторити на сайті.

Оновлення. О 07:48 Укрзалізниця повідомила, що вже завершили відновлення пошкодженої в результаті ворожого обстрілу контактної мережі залізниці на Київщині. Рух поїздів дільницею відкрито, але деякі рейси можуть досі прямувати із затримками.

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