​На Київщині обстріл пошкодив контактну мережу залізниці (оновлено)

Російський обстріл у Київській області пошкодив контактну мережу залізниці. Ушкодження вдалося відновити.

Про це йдеться у повідомленні Укрзалізниці.

"Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено контактну мережу залізниці на Київщині", – зазначив перевізник.

Залізничники працювали над відновленням.

Час затримки поїздів можна моніторити на сайті.

Оновлення. О 07:48 Укрзалізниця повідомила, що вже завершили відновлення пошкодженої в результаті ворожого обстрілу контактної мережі залізниці на Київщині. Рух поїздів дільницею відкрито, але деякі рейси можуть досі прямувати із затримками.