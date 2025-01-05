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За грудень безпілотники ЗСУ уразили 54 тисяч ворожих цілей, - Сирський

Головнокомандувач ЗСУ провів нараду з командирами підрозділів безпілотних систем та РЕБ.

За грудень безпілотники ЗСУ уразили 54 тисяч ворожих цілей, - Сирський
Олександр Сирський
Фото: Генштаб ЗСУ

Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський відзначає подальше зростання кількості застосування безпілотних систем на фронті.

Про це він повідомив у Telegram

Сирський провів щомісячну нараду з командирами підрозділів безпілотних систем та радіоелектронної боротьби -  військові підбили підсумки роботи за грудень.

"Спостерігається подальше зростання кількості застосування безпілотних систем на полі бою. Противник збільшив частку ударних БпЛА з оптоволоконним каналом управління, які створюють загрозу для бойової техніки в ході її переміщення. Однак і ми не стоїмо на місці й також приступили до застосування FPV-дронів на оптоволокні, що розширює можливості для ураження та знищення російської військової техніки й особового складу", - зазначив головнокомандувач ЗСУ.

Сирський також відзначив динаміку збільшення результативності та показників живучості наших безпілотних систем. Беззаперечним лідером у цьому, за його словами, є полк БпС майора Роберта Бровді.

Загалом, у грудні операторами БпС Сил оборони було уражено понад 54 тисячі цілей противника. Майже половину цього результату - 49% - забезпечили дрони-камікадзе.

"Найвищі показники продемонстрували підрозділи БпС 46-ї аеромобільної, 57-ї мотопіхотної, 28-ї механізованої, 35-ї бригади морської піхоти та 3-ї штурмової.  Дякую воїнам за стійкість і результативність у знищенні ворога", - наголосив Сирський. 

Окрему увагу головнокомандувач приділив нарощенню спроможностей підрозділу безпілотних систем 155-ї механізованої бригади, а також проблемним питанням, які необхідно вирішити. 

"Віддав всі необхідні розпорядження. Збільшуємо кількість бригад із посиленою безпілотною складовою. Завершуємо роботу над концепцією застосування окремої бригади БпС та її типової структури, вийшли на фінішну пряму. Поставив задання на січень, відзначив кращих воїнів підрозділів БпС", - додав Сирський.

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