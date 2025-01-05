У селищі Свеса Шосткинського району тривають відновлювальні роботи на місці удару російської армії, повідомили у ДСНС.

Рятувальники разом з представниками комунальних служб та гуманітарної організації надають необхідну допомогу громадянам, помешкання яких постраждали через ворожий удар.

Зокрема, провели розбір зруйнованих конструкцій п’ятиповерхового будинку.

Співробітники ДСНС демонтували пошкоджені рами, допомогли розвантажити будівельні матеріали та тимчасово відновлюють вікна.

Росія вдарила по селищу Свеса Шосткинського району вчора. Ворог скинув на багатоповерхівку дві бомби, поранення отримали 10 людей, зокрема двоє дітей.