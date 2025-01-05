Водій Cybertruck, що підірвався у Лас-Вегасі, залишив передсмертну записку зі згадкою України
Водій Cybertruck, що підірвався у Лас-Вегасі, залишив передсмертну записку зі згадкою України
У понеділок офіційний курс гривні до долара оновить історичний рекорд
У понеділок офіційний курс гривні до долара оновить історичний рекорд
Морський бій. Епоха дронів
Морський бій. Епоха дронів
Не можна все виправдати війною або як гусінь з’їдає освітній садок
Не можна все виправдати війною або як гусінь з’їдає освітній садок
​Що відбувається в Молдові після зупинки транзиту російського газу
​Що відбувається в Молдові після зупинки транзиту російського газу
Від мелодрами до чорного гумору: 10 мінісеріалів
Від мелодрами до чорного гумору: 10 мінісеріалів
Митрополит ПЦУ Федір: «Як тільки були успіхи на фронті — переходів до ПЦУ більшало. Як хитався — процес зупинявся»
Митрополит ПЦУ Федір: «Як тільки були успіхи на фронті — переходів до ПЦУ більшало. Як хитався — процес зупинявся»
Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
У Росії підірвали командира, який причетний до вбивства цивільних у селі Гроза на Харківщині
У Росії підірвали командира, який причетний до вбивства цивільних у селі Гроза на Харківщині
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни атакували дроном Харків, є пошкодження (оновлено)

Влучання зафіксовано на межі Київського та Салтівського районів.

Росіяни атакували дроном Харків, є пошкодження (оновлено)
російський дрон "Молния"
Фото: з відкритих джерел

Російська армія атакувала безпілотником "Молния" Харків, на межі Салтівського і Київського районів.

Оновлення. За уточненою інформацією очільника Харківської ОВА ОЛега Синєгубова, внаслідок влучання БпЛА пошкоджень зазнав приватний будинок.

Про це повідомяє міський голова Харкова Ігор Терехов.

"Маємо приліт БПЛА, попередньо "Молнии". На межі Київського та Салтівського районів. За наявною на зараз інформацією — без постраждалих", — написав Терехов.

  • У ніч на 5 січня у селі Краснокутськ Богодухівського району Харківщини росіяни атакували мирне населення дроном. Внаслідок падіння БпЛА постраждали троє людей, пошкоджені будинки.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies