Росіяни атакували дроном Харків, є пошкодження (оновлено)

Влучання зафіксовано на межі Київського та Салтівського районів.

Російська армія атакувала безпілотником "Молния" Харків, на межі Салтівського і Київського районів.

Оновлення. За уточненою інформацією очільника Харківської ОВА ОЛега Синєгубова, внаслідок влучання БпЛА пошкоджень зазнав приватний будинок.

Про це повідомяє міський голова Харкова Ігор Терехов.

"Маємо приліт БПЛА, попередньо "Молнии". На межі Київського та Салтівського районів. За наявною на зараз інформацією — без постраждалих", — написав Терехов.