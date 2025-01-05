РФ запускає чат-бот для проведення фейкових “виборів” на окупованих територіях України

Росіяни готуються до чергових незаконних “виборів” на тимчасово окупованих територіях України під час єдиного дня голосування, повідомили у Центрі національного спротиву.
Для “ефективності” цього фейкового заходу запускають чат-бот, який допоможе “виборцям” віддати свій голос за потрібного кандидати або ж поскаржитись.
Відбутися незаконні вибори на ТОТ мають 14 вересня 2025 року та 20 вересня 2026 року і мають на меті створити передумови для збільшення кількості “депутатів” від цих територій у Держдумі РФ.
“У такий спосіб кремль намагається зміцнити свою владу на захоплених територіях України, зокрема в Луганській, Донецькій, Херсонській і Запорізькій областях. Путінський режим сподівається на створення вигаданого представництва цих областей у російському парламенті”, ‒ зазначили у ЦНС.
Раніше місцеві колаборанти отримали завдання із кремля організувати 9 одномандатних виборчих округів на ТОТ Донеччини, Луганщини, Запорізької області та Херсонщини.
- Росіяни створили реєстр українців на окупованих територіях, які не отримали паспорт РФ. Українців без паспорта РФ можуть депортувати.