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РФ запускає чат-бот для проведення фейкових “виборів” на окупованих територіях України

Відбутися незаконні вибори на ТОТ мають 14 вересня 2025 року та 20 вересня 2026 року.

РФ запускає чат-бот для проведення фейкових “виборів” на окупованих територіях України

Росіяни готуються до чергових незаконних “виборів” на тимчасово окупованих територіях України під час єдиного дня голосування, повідомили у Центрі національного спротиву. 

Для “ефективності” цього фейкового заходу запускають чат-бот, який допоможе “виборцям” віддати свій голос за потрібного кандидати або ж поскаржитись.

Відбутися незаконні вибори на ТОТ мають 14 вересня 2025 року та 20 вересня 2026 року і мають на меті створити передумови для збільшення кількості “депутатів” від цих територій у Держдумі РФ. 

“У такий спосіб кремль намагається зміцнити свою владу на захоплених територіях України, зокрема в Луганській, Донецькій, Херсонській і Запорізькій областях. Путінський режим сподівається на створення вигаданого представництва цих областей у російському парламенті”, ‒ зазначили у ЦНС.

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Раніше місцеві колаборанти отримали завдання із кремля організувати 9 одномандатних виборчих округів на ТОТ Донеччини, Луганщини, Запорізької області та Херсонщини.

  • Росіяни створили реєстр українців на окупованих територіях, які не отримали паспорт РФ. Українців без паспорта РФ можуть депортувати.
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