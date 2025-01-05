РФ запускає чат-бот для проведення фейкових “виборів” на окупованих територіях України

Відбутися незаконні вибори на ТОТ мають 14 вересня 2025 року та 20 вересня 2026 року.

Росіяни готуються до чергових незаконних “виборів” на тимчасово окупованих територіях України під час єдиного дня голосування, повідомили у Центрі національного спротиву.

Для “ефективності” цього фейкового заходу запускають чат-бот, який допоможе “виборцям” віддати свій голос за потрібного кандидати або ж поскаржитись.

Відбутися незаконні вибори на ТОТ мають 14 вересня 2025 року та 20 вересня 2026 року і мають на меті створити передумови для збільшення кількості “депутатів” від цих територій у Держдумі РФ.

“У такий спосіб кремль намагається зміцнити свою владу на захоплених територіях України, зокрема в Луганській, Донецькій, Херсонській і Запорізькій областях. Путінський режим сподівається на створення вигаданого представництва цих областей у російському парламенті”, ‒ зазначили у ЦНС.

Раніше місцеві колаборанти отримали завдання із кремля організувати 9 одномандатних виборчих округів на ТОТ Донеччини, Луганщини, Запорізької області та Херсонщини.