Окупанти вкотре атакували цивільну інфраструктуру Нікопольського району з артилерії та безпілотників.

На Дніпропетровщині троє людей отримали поранення унаслідок російських атак по місту Нікополю. Про це повідомили у відділі комунікації поліції Дніпропетровської області.

Окупанти вкотре атакували цивільну інфраструктуру Нікопольського району з артилерії та безпілотників.

Внаслідок російської агресії троє мирних жителів отримали поранення – дві жінки та чоловік віком 70 років. Поліція зафіксувала пошкодження стін, дахів та вікон у приватних будинках, руйнувань зазнали п’ять господарчих будівель, гаражі, паркани, понівечено чотири автомобілі, рейсовий автобус, газопровід, лінію електромереж.

Також військові РФ запустили дрони на місто Марганець та Марганецьку громаду. Поцілили по приватному будинку та пошкодили його. Вдень під ударами ствольної артилерії опинилася Мирівська територіальна громада.

За цими фактами правоохоронці відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України ‒ воєнні злочини.