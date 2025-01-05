ЗСУ на південному напрямку вдарили по місцях зберігання боєприпасів росіян

Сили оборони Півдня за минулу добу вразили місця зберігання боєприпасів, знищили особовий склад ворога та знищили два ворожі човни.

Про це повідомили Сили оборони Півдня.

Збройні Сили України завдавали ударів по місцях дислокації ворога, його вогневих позиціях і тилах. Як результат, ворог втратив 74 солдати, чотири бліндажі разом із місцем проживання окупантів та два місця зберігання боєприпасів.

Втрати ворога у техніці: вісім артилерійських систем, у томи числі "Гіацинт-Б", 31 одиницю автомобільної та бронетехніки, один мотоцикл, два човни, шість супутникових терміналів "Starlink", камера відеоспостереження та 2 комплекси радіоелектронної боротьби.

Окрім цього уражено три спостережні пункти ворога, три місця зльоту БпЛА, сім антен управління БпЛА та дві антени звʼязку.