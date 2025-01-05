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РФ атакувала Україну 103-ма "Шахедами". Сили ППО знищили понад 60 ударних дронів

Ще 42 ворожі безпілотники-імітатори локаційно втрачені.

РФ атакувала Україну 103-ма "Шахедами". Сили ППО знищили понад 60 ударних дронів
Мобільна бригада ППО на Київщині
Фото: Макс Требухов

У ніч на 5 січня Росія атакувала Україну 103-ма ударними БпЛА типу "Shahed" і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків Брянськ, Міллерово, Орел — РФ.

Про це інформують Повітряні сили ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

"Станом на 09.00 підтверджено збиття 61 ударного БпЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Дніпропетровській, Житомирській та Хмельницькій областях. Влучань не зафіксовано", — повідомляють в ПС.

Також 42 ворожі безпілотники-імітатори  локаційно втрачені.

Фото: повітряні сили

На Харківщині пошкоджено кілька приватних будинків через падіння ураженого ударного БпЛА. Постраждалим надається допомога.

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