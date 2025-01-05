В Офісі президента заявили, що термін добровільного повернення на службу після СЗЧ можуть продовжити

Заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук повідомила, що строк добровільного повернення на службу після самовільного залишення частини (СЗЧ) можуть подовжити.

“1 січня 2025 року закінчився термін для добровільного повернення на службу із СЗЧ. Ідея в тому, щоб продовжити цей термін (на скільки саме – це предмет обговорення)”, – написала вона.

Верещук зазначила, що цю пропозицію обговорювали на міжвідомчій нараді з ветеранської політики та соціального захисту військових. Також обговорення вже триває з оборонним комітетом Ради.

Також вона повідомила, що для роботи з повернення воїнів розглядають варіант активніше залучати рекрутерів з успішних бойових підрозділів.

“Якщо у когось виходить успішно повернути бійця у стрій, ну то треба дати людям працювати й усіляко підтримати. (До слова, не допускати ситуації, коли підрозділ домовився забрати людину після СЗЧ до себе, а її направляють до іншого підрозділу)”, – написала Верещук.