На Донеччині загинув пропагандист “Известий”, ще двоє пропагандистів РИА Новости поранені

Повідомляють, що у автомобіль з пропагандистами поцілив безпілотник.

Позаштатний кореспондент пропагандистського російського видання “Известия” Александр Мартемьянов загинув внаслідок удару дрона по авто на трасі Донецьк-Горлівка. Про це повідомляє російське РБК.

Водночас інше російське пропагандистське видання РИА Новости повідомило про поранення свого кореспондента Максима Романенко і “журналіста” Михаила Кевхиева.

Мартемьянов вже отримував поранення в зоні бойових дій у жовтні 2023 року у Донецьку.

Нагадаємо, в кінці грудня українські бійці ліквідували на фронті співробітника російського пропагандистського телеканалу “Известия”. Максім Єлісєєв “задвохсотився” внаслідок атаки українського дрона. Він займав посаду зв’язківця.