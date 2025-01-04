Прикраса за 14 тисяч доларів від посла України: родина Байденів оприлюднила декларацію подарунків
Прикраса за 14 тисяч доларів від посла України: родина Байденів оприлюднила декларацію подарунків
Водій Cybertruck, що підірвався у Лас-Вегасі, залишив передсмертну записку зі згадкою України
Водій Cybertruck, що підірвався у Лас-Вегасі, залишив передсмертну записку зі згадкою України
Не можна все виправдати війною або як гусінь з’їдає освітній садок
Не можна все виправдати війною або як гусінь з’їдає освітній садок
Від мелодрами до чорного гумору: 10 мінісеріалів
Від мелодрами до чорного гумору: 10 мінісеріалів
​Що відбувається в Молдові після зупинки транзиту російського газу
​Що відбувається в Молдові після зупинки транзиту російського газу
На Київщині новонароджену дитину залишили у сумці на вулиці
На Київщині новонароджену дитину залишили у сумці на вулиці
​З 1 січня розширено список медпрепаратів за програмою “Доступні ліки”
​З 1 січня розширено список медпрепаратів за програмою “Доступні ліки”
Митрополит ПЦУ Федір: «Як тільки були успіхи на фронті — переходів до ПЦУ більшало. Як хитався — процес зупинявся»
Митрополит ПЦУ Федір: «Як тільки були успіхи на фронті — переходів до ПЦУ більшало. Як хитався — процес зупинявся»
Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
ГоловнаСуспільствоВійна

На Донеччині загинув пропагандист “Известий”, ще двоє пропагандистів РИА Новости поранені

Повідомляють, що у автомобіль з пропагандистами поцілив безпілотник.

На Донеччині загинув пропагандист “Известий”, ще двоє пропагандистів РИА Новости поранені
Александр Мартемьянов
Фото: соцмережі

Позаштатний кореспондент пропагандистського російського видання “Известия” Александр Мартемьянов загинув внаслідок удару дрона по авто на трасі Донецьк-Горлівка. Про це повідомляє російське РБК. 

Водночас інше російське пропагандистське видання РИА Новости повідомило про поранення свого кореспондента Максима Романенко і “журналіста” Михаила Кевхиева. 

Мартемьянов вже отримував поранення в зоні бойових дій у жовтні 2023 року у Донецьку. 

Нагадаємо, в кінці грудня українські бійці ліквідували на фронті співробітника російського пропагандистського телеканалу “Известия”. Максім Єлісєєв “задвохсотився” внаслідок атаки українського дрона. Він займав посаду зв’язківця.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies