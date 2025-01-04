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Зеленський: за 2 дні у боях тільки за одне село на Курщині ворог втратив до батальйону піхоти

Серед ліквідованих окупантів – як північнокорейські солдати, так і російські десантники.

Зеленський: за 2 дні у боях тільки за одне село на Курщині ворог втратив до батальйону піхоти
кадри з Курської області росії, дрон 22-ої бригади зафіксував двох північнокорейських військовослужбовців під час штурмових дій.
Фото: скрин відео

Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 4 січня повідомив, що за 2 дні у боях тільки за одне село на Курщині ворог втратив до батальйону піхоти.

Глава держави поінформував, що сьогодні детально доповідав Головком Сирський щодо ситуації на фронті. По всій лінії фронту тривають жорсткі бої, і найбільш гаряче на Покровському напрямку. Окупант продовжує витрачати шалену кількість своїх людей у штурмах

“Головком доповів також по ситуації в Курській області. Зокрема, в боях сьогодні та вчора в районі тільки одного села Махновка на Курщині російська армія втратила до батальйону піхоти північнокорейських солдатів і російських десантників. І це відчутно”, – сказав президент.

Він відзначив за професійні та результативні дії воїнів Сил спеціальних операцій і 80-ту окрему десантно-штурмову бригаду.

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