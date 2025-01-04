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Двоє бійців 79-ої бригади взяли у полон 14 окупантів

Спершу по ворогу відпрацювали пілоти ударних дронів.

Двоє бійців 79-ої бригади взяли у полон 14 окупантів
полонені окупанти
Фото: скриншот відео

14 окупантів вдалося взяти у полон двом бійцям 79 окремої десантно-штурмової Таврійської бригади.

Про це повідомила пресслужба бригади і оприлюднила відео з подробицями операції.

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За інформацією військових, штурмова група 79 ОДШБр підійшла впритул до однієї з російських позицій після того, як спершу по ворогу відпрацювали пілоти ударних дронів. Через атаку росіяни сховалися у тісному бліндажі.

Двоє українських штурмовиків кинули до входу у бліндаж гранату і перелякані окупанти кинули зброю та підняли руки. Опісля військові строєм вивели ворогів.

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