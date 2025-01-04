​Що відбувається в Молдові після зупинки транзиту російського газу
​Що відбувається в Молдові після зупинки транзиту російського газу
Прикраса за 14 тисяч доларів від посла України: родина Байденів оприлюднила декларацію подарунків
Прикраса за 14 тисяч доларів від посла України: родина Байденів оприлюднила декларацію подарунків
​З 1 січня розширено список медпрепаратів за програмою “Доступні ліки”
​З 1 січня розширено список медпрепаратів за програмою “Доступні ліки”
Не можна все виправдати війною або як гусінь з’їдає освітній садок
Не можна все виправдати війною або як гусінь з’їдає освітній садок
Водій Cybertruck, що підірвався у Лас-Вегасі, залишив передсмертну записку зі згадкою України
Водій Cybertruck, що підірвався у Лас-Вегасі, залишив передсмертну записку зі згадкою України
На Київщині новонароджену дитину залишили у сумці на вулиці
На Київщині новонароджену дитину залишили у сумці на вулиці
Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
Від мелодрами до чорного гумору: 10 мінісеріалів
Від мелодрами до чорного гумору: 10 мінісеріалів
Митрополит ПЦУ Федір: «Як тільки були успіхи на фронті — переходів до ПЦУ більшало. Як хитався — процес зупинявся»
Митрополит ПЦУ Федір: «Як тільки були успіхи на фронті — переходів до ПЦУ більшало. Як хитався — процес зупинявся»
ГоловнаСвіт

Блінкен вважає, що припинення вогню дасть Путіну час, щоб переозброїтися і знову атакувати Україну

Держсекретар США пояснив, яким чином можна стримати від такого кроку Росію.

Блінкен вважає, що припинення вогню дасть Путіну час, щоб переозброїтися і знову атакувати Україну
Ентоні Блінкен
Фото: EPA/UPG

Припинення вогню може дати російському диктаторові Володимиру Путіну час, аби набратися сили і в майбутньому знову напасти на Україну.

Таку думку озвучив в інтерв’ю The New York Times держсекретар США Ентоні Блінкен.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

«Малоймовірно, що Путін відмовиться від своїх амбіцій. Якщо буде припинення вогню, то, на думку Путіна, припинення вогню, найімовірніше, дасть йому час відпочити, переозброїтися, знову атакувати в якийсь момент у майбутньому. Тому для того, щоб будь-яке припинення вогню, яке буде досягнуто, справді було міцним, критично важливо переконатися, що Україна має потенціал у майбутньому стримувати подальшу агресію. І це може мати безліч форм», - сказав Блінкен.

На думку держсекретаря, стримувальними факторами можуть бути членство України в НАТО або ж гарантії безпеки від інших держав.

«Це може статися через НАТО і ми виведемо Україну на шлях членства в НАТО. Це може статися через гарантії безпеки, зобов'язань і поруки з боку різних країн, щоб дати Росії зрозуміти, що у разі повторного нападу у неї виникнуть великі проблеми»,  зауважив Блінкен.

Він наголосив, що лише українці мають ухвалити рішення, чи пора закінчувати війну.

За словами Блінкена, немає ніяких ознак того, що Росія готова до діалогу щодо припинення війни на справедливих і довготривалих умовах.

  • Минулого місяця керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак заявив, що наша держава поки не достатньо сильна для переговорів із Росією.
  • До цього Єрмак заявляв, що ефективні переговори між Україною і росіянами можливі лише за згоди обох сторін припинити війну, а також за умови повернення принаймні до стану 23 лютого 2022 року.
  • Після зустрічі Трампа і Зеленського обраний президент США заявив, що Зеленський готовий до укладання миру.
  • Міністр закордонних справ Андрій Сибіга вважає, що посилення санкційної політики могло би примусити Путіна до переговорів.
  • 11 жовтня 2023 року з’явилася заява глави польського уряду Дональда Туска про те, що мирні переговори щодо війни в Україні можуть початися цієї зими.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies