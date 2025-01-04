У Грузії готують страйк із вимогою до влади провести нові вибори і звільнити затриманих протестувальників

На 15 січня у Грузії готують загальний попереджувальний страйк, пише «Європейська правда».

Ресурс Protest 24 поширив у соцмережах інформацію про заплановану подію. Акція має на меті домогтися від влади проведення нових виборів і звільнення затриманих протестувальників.

Очікується, що у це день у Грузії не працюватимуть упродовж трьох годин роботодавці та їхні працівники.

«На 3 години ми тимчасово зачинимо двері і залишимося зовні. Своїм страйком ми покажемо, що на нас чекає в ізоляції: стагнація економіки; закритий бізнес; бідність і безробіття… Незалежно від того, де ви працюєте, чи є ви власником бізнесу, керівником або співробітником – приєднуйтесь до нас», – йдеться у повідомленні організаторів.