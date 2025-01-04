У Грузії готують страйк із вимогою до влади провести нові вибори і звільнити затриманих протестувальників

На 15 січня у Грузії готують загальний попереджувальний страйк, пише «Європейська правда».
Ресурс Protest 24 поширив у соцмережах інформацію про заплановану подію. Акція має на меті домогтися від влади проведення нових виборів і звільнення затриманих протестувальників.
Очікується, що у це день у Грузії не працюватимуть упродовж трьох годин роботодавці та їхні працівники.
«На 3 години ми тимчасово зачинимо двері і залишимося зовні. Своїм страйком ми покажемо, що на нас чекає в ізоляції: стагнація економіки; закритий бізнес; бідність і безробіття… Незалежно від того, де ви працюєте, чи є ви власником бізнесу, керівником або співробітником – приєднуйтесь до нас», – йдеться у повідомленні організаторів.
- Парламентські вибори у Грузії відбулися торік 16 листопада і переможцем на них оголосили правлячу партію "Грузинська мрія", що при владі вже 12 років та є проросійською. Вибори відбулися з порушенням, про що звітували численні спостерігачі.
- 28 листопада Європарламент закликав провести перевибори грузинського парламенту.
- Глава грузинського уряду опісля оголосив про зупинення переговорів із ЄС про вступ. Через це країною прокотилася хвиля протестів, які влада придушувала.
- У результаті парламент вирішив обрати нового президента і вперше у Грузії главу держави обирала колегія виборників. Серед не було представників опозиції. Інавгурація такого президента Міхеіла Кавелашвілі відбулася 29 грудня.