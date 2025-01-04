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​Із Грузії депортують 25 іноземців, які брали участь у протестах

Із них 10 іноземних громадян уже залишили територію країни. 

​Із Грузії депортують 25 іноземців, які брали участь у протестах
протести у Грузії
Фото: Х/Salome Zourabichvili

Із Грузії депортують 25 іноземців, які брали участь у акціях протесту. 10 із них вже покинули територію країни.

Як пише SOVA, про таке інформує МВС Грузії.

У листопаді-грудні 2024 року Департамент міграції МВС Грузії видворив із країни 91 іноземного громадянина. Частина залишила Грузію добровільно, а частину вигнали примусово.

Йдется про громадян Ірану, Алжиру, Індії, Марокко, Шрі-Ланки, Єгипту, Пакистану, Нігерії, Іраку, Туреччини, Азербайджану, Росії, Туркменістану та інших країн.

За даними на 2024 рік, департамент міграції видворив із країни 430 іноземних громадян, що на 126% більше, ніж роком раніше.

Департамент міграції МВС є органом, відповідальним за боротьбу із нелегальною міграцією всередині країни. Його основна компетенція – виявляти іноземних громадян, які перебувають у Грузії без законної підстави, та здійснювати їхнє видворення з Грузії.

  • 28 листопада Європарламент закликав провести перевибори грузинського парламенту. Вибори відбулися 16 листопада і переможцем на них оголосили правлячу партію "Грузинська мрія", що при владі вже 12 років. Політсила має більш проросійські погляди, ніж проєвропейські. Цього року вона просунула два скальковані з російських законопроєкти про іноагентів та утискання прав ЛГБТ. Вибори супроводжувалися численними повідомленнями про фальсифікації.
  • Після того грузинський прем'єр оголосив про зупинку переговорів із Євросоюзом про вступ країни до 2028 р. Рішення одразу ж викликало реакцію суспільства: на вулиці увечері вийшли тисячі людей, а згодом до протестів доєдналася і президентка Саломе Зубрабішвілі. 
  • Влада намагалася розігнати протести. Із 28 листопада до 6 грудня в Грузії на акціях протесту затримали близько 400 осіб. Понад 300 затриманих зазнали тортур і нелюдського поводження.
  • Придушення протестів засудили країни світу. Зокрема США запровадили візові обмеження до грузинських міністрів та правоохоронців. 
  • Пізніше глави МЗС країн ЄС домовились про призупинення безвізового режиму для власників дипломатичних паспортів Грузії, а уряд Естонії запровадив санкції проти прем'єр-міністра Грузії Кобахідзе та грузинських чиновників і суддів
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