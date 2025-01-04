​Із Грузії депортують 25 іноземців, які брали участь у протестах

Із Грузії депортують 25 іноземців, які брали участь у акціях протесту. 10 із них вже покинули територію країни.

Як пише SOVA, про таке інформує МВС Грузії.

У листопаді-грудні 2024 року Департамент міграції МВС Грузії видворив із країни 91 іноземного громадянина. Частина залишила Грузію добровільно, а частину вигнали примусово.

Йдется про громадян Ірану, Алжиру, Індії, Марокко, Шрі-Ланки, Єгипту, Пакистану, Нігерії, Іраку, Туреччини, Азербайджану, Росії, Туркменістану та інших країн.

За даними на 2024 рік, департамент міграції видворив із країни 430 іноземних громадян, що на 126% більше, ніж роком раніше.

Департамент міграції МВС є органом, відповідальним за боротьбу із нелегальною міграцією всередині країни. Його основна компетенція – виявляти іноземних громадян, які перебувають у Грузії без законної підстави, та здійснювати їхнє видворення з Грузії.