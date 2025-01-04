Майже 300 тисяч німців підписали петицію про заборону феєрверків

Через піротехніку у новорічну ніч зафіксовано численні травми та летальні випадки.

Небезпечний запуск салюту у Берліні в новорічну ніч

Громадяни Німеччини активно підтримали онлайн-петицію із закликом до влади заборонити запуск феєрверків приватними особами після того, як у новорічну ніч через салюти загинули 5 людей, десятки зазнали травм, а сотні були затримані.

Як пише Deutsche Welle, розміщений в мережі проєкт повної заборони продажу феєрверків зібрав понад 270 тисяч підписів.

У п'ятницю під час зустрічі із пожежниками канцлер Олаф Шольц підтвердив намір запровадити обмеження щодо того, яку піротехніку можна продавати населенню, та систему покарань для тих, хто здійснюватиме незаконні запуски.

При цьому низка політиків розкритикували ідею повної заборони феєрверків. Колишній міністр юстиції від партії "вільних демократів" Марко Бушманн назвав це "колективним покаранням". А мер Берліна Кай Вегнер підкреслив, що більшість містян відсвяткували Новий рік мирно, тож не мають бути позбавлені права на традиційні салюти.

Рішуче підтримали загальнонаціональний бан на піротехніку профспілка поліцейських та німецька Національна медична асоціація, які назвали події новорічної ночі "такими, що перетнули межі прийнятного".