Майка Джонсона все ж обрали спікером Палати представників

Представник Республіканської партії Майк Джонсон зміг обратись на посаду спікера Палати представників.

Про це повідомляє CNN.

Це сталось завдяки тому, що після того, як усі проголосували, голосування було відкритим протягом тривалого періоду часу. За цей час Майк Джонсон зміг переконати республіканців Селфа і Нормана поміняти свої голоси на свою підтримку.

Таким чином Джонсон зміг набрати 218 голосів.

Зазначається, що хоча Джонсон зміг залишитись спікером, він зіткнеться з великим викликом у Конгресі з найменшою більшістю в Палаті за майже 100 років.

Під час першого голосування представник Республіканської партії Майк Джонсон не зміг переобратися на посаду спікера Палати представників Конгресу США.

Обраний президент США Дональд Трамп підтримав кандидатуру Майка Джонсона на посаду спікера Палати представників.

Спікер Палати представників Майк Джонсон перебрався на останніх виборах. Його єдиним суперником був вчитель Джошуа Моротт, який набрав всього 14%, в той час як Джонсон отримав 85%.