ГУР: солдати армії КНДР на Курщині понапивались у новорічну ніч
ГУР: солдати армії КНДР на Курщині понапивались у новорічну ніч
Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
У Німеччині через феєрверки у новорічну ніч загинули 5 людей. У Берліні затримали сотні людей
У Німеччині через феєрверки у новорічну ніч загинули 5 людей. У Берліні затримали сотні людей
​​Без російського транзиту. Що буде з газом у новому році
​​Без російського транзиту. Що буде з газом у новому році
З 1 січня всі медзаклади зможуть офіційно брати кошти в пацієнтів, – пояснюємо, як влада хоче бороти платежі «в кишеню»
З 1 січня всі медзаклади зможуть офіційно брати кошти в пацієнтів, – пояснюємо, як влада хоче бороти платежі «в кишеню»
​З 1 січня розширено список медпрепаратів за програмою “Доступні ліки”
​З 1 січня розширено список медпрепаратів за програмою “Доступні ліки”
Не можна все виправдати війною або як гусінь з’їдає освітній садок
Не можна все виправдати війною або як гусінь з’їдає освітній садок
Через російську атаку на Київ загинуло подружжя науковців Ігор Зима та Олеся Сокур
Через російську атаку на Київ загинуло подружжя науковців Ігор Зима та Олеся Сокур
Митрополит ПЦУ Федір: «Як тільки були успіхи на фронті — переходів до ПЦУ більшало. Як хитався — процес зупинявся»
Митрополит ПЦУ Федір: «Як тільки були успіхи на фронті — переходів до ПЦУ більшало. Як хитався — процес зупинявся»
ГоловнаСвіт

Майка Джонсона все ж обрали спікером Палати представників

Джонсон зміг набрати необхідні 218 голосів.

Майка Джонсона все ж обрали спікером Палати представників
Новий спікер Палати представників Конгресу Майк Джонсон
Фото: EPA/UPG

Представник Республіканської партії Майк Джонсон зміг обратись на посаду спікера Палати представників.

Про це повідомляє CNN.

Це сталось завдяки тому, що після того, як усі проголосували, голосування було відкритим протягом тривалого періоду часу. За цей час Майк Джонсон зміг переконати республіканців Селфа і Нормана поміняти свої голоси на свою підтримку.

Таким чином Джонсон зміг набрати 218 голосів.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Зазначається, що хоча Джонсон зміг залишитись спікером, він зіткнеться з великим викликом у Конгресі з найменшою більшістю в Палаті за майже 100 років.

  • Під час першого голосування представник Республіканської партії Майк Джонсон не зміг переобратися на посаду спікера Палати представників Конгресу США.

  • Обраний президент США Дональд Трамп підтримав кандидатуру Майка Джонсона на посаду спікера Палати представників.

  • Спікер Палати представників Майк Джонсон перебрався на останніх виборах. Його єдиним суперником був вчитель Джошуа Моротт, який набрав всього 14%, в той час як Джонсон отримав 85%.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies