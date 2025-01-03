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США анонсували нові пакети військової допомоги

У Білому домі нагадали про наступну зустріч групи "Рамштайн".

США анонсували нові пакети військової допомоги
Фото: EPA/UPG

Білий дім готує найближчими днями нові пакети військової допомоги  для України.

Про це заявив на онлайн-брифінгу радник Білого дому Джон Кірбі, пише Укрінформ.

"Відбудеться ще одна зустріч групи "Рамштайн", звісно, до завершення нашої каденції (чинної адміністрації США – ред.)", — зазначив представник Білого дому.

Джон Кірбі нагадав, що кілька днів тому США виділили пакети військової допомоги за програмою USAI, а також за президентськими повноваженнями.

"Я думаю, ближчими днями ви також можете очікувати додаткові оголошення про виділення допомоги Україні у сфері безпеки", — зазначив Кірбі.

США нададуть Україні $15 млрд, забезпечені майбутніми доходами від заморожених російських активів.

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