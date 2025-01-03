У невизнаному Придністров'ї запровадили графіки відключень електроенергії

Через зростання навантаження на енергосистему віялові відключення у регіоні неминучі.

У невизнаному Придністров’ї запровадили віялові відключення електроенергії через надмірне енергоспоживання.

Про це повідомляє NewsMaker.

Як повідомила місцева влада, відключення пов’язані з тим, що жителі невизнаного Придністров'я споживають більше електрики, ніж виробляє енергосистема.

Згідно із заявою Міністерства енергетики, електрику відключать на 1 годину у різних районах Тирасполя, Бендер і Рибниці, а також у кількох селах. Відключення застосовуватимуть з 18:00 до 22:00 у п’ятницю.

Лідер Придністров’я Вадим Красносельський заявив, що через зростання навантаження на енергосистему віялові відключення у регіоні неминучі.

"Приміщення без централізованого опалення і газових котлів остигають, очікувано зростає споживання електрики. Різкий стрибок навантаження неминуче веде до аварійних ситуацій. Далі навантаження зростатиме. Без віялового відключення електропостачання не обійтися", — зазначає Красносельський.

За його словами, напередодні у регіоні були ліквідовані понад 130 аварій на електромережах, унаслідок чого понад 3200 абонентів залишалися без світла і тепла.