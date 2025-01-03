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Нідерланди опублікували імена 425 тис. підозрюваних у співпраці з нацистами

У списку є особи, щодо яких проводилося розслідування через спеціальну судову систему, створену наприкінці Другої світової війни.

Нідерланди опублікували імена 425 тис. підозрюваних у співпраці з нацистами
Фото: Nationaal Archief

В інтернеті вперше опублікували імена близько 425 тисяч людей, підозрюваних у співпраці з нацистами під час німецької окупації Нідерландів, пише BBC.

У списку є особи, щодо яких проводилося розслідування через спеціальну судову систему, створену наприкінці Другої світової війни. З них понад 150 тисяч осіб отримали певне покарання.

Повні записи цих розслідувань раніше були доступні лише в Нідерландському національному архіві в Гаазі. Інститут Гюйгенса, який допоміг оцифрувати архів, каже, що це головна перешкода для людей, які бажають дослідити окупацію Нідерландів, яка тривала з їхнього вторгнення в 1940-1945 роках.

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Архів містить файли про військових злочинців, близько 20 000 голландців, які записалися в збройні сили Німеччини, і ймовірних членів Націонал-соціалістичного руху (NSB) ‒ нідерландської нацистської партії.

Але там також є імена людей, яких визнали невинними. Це тому, що архів складається з файлів спеціальної юрисдикції, яка з 1944 року перевіряла можливих колабораціоністів.

Онлайн-база даних містить імена підозрюваних, дату та місце їхнього народження, які можна шукати лише за конкретними особистими даними. Водночас не уточнюється, чи визнали винною конкретну особу та в якій формі співробітництва її підозрюють.

  • У грудні у Німеччині визнали підсудним 100-річного колишнього охоронця концтабору. Чоловіка звинувачують у сприянні понад 3 тисячам вбивств під час Другої світової війни.
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