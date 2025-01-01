З 1 січня всі медзаклади зможуть офіційно брати кошти в пацієнтів, – пояснюємо, як влада хоче бороти платежі «в кишеню»
З 1 січня всі медзаклади зможуть офіційно брати кошти в пацієнтів, – пояснюємо, як влада хоче бороти платежі «в кишеню»
МОН: цього року одна людина добровільно відмовилася від наукового ступеню, ще трьох позбавив такого статусу суд
МОН: цього року одна людина добровільно відмовилася від наукового ступеню, ще трьох позбавив такого статусу суд
Територія щирості
Територія щирості
Об'їзна дорога на півночі від Рівне готова на 80%, ‒ Мінфін
Об'їзна дорога на півночі від Рівне готова на 80%, ‒ Мінфін
У лікарні помер член екіпажу літака Swiss, який аварійно сів в Австрії
У лікарні помер член екіпажу літака Swiss, який аварійно сів в Австрії
Київ уночі атакували балістикою, вранці ворог продовжив бити ракетами і БпЛА (оновлено)
Київ уночі атакували балістикою, вранці ворог продовжив бити ракетами і БпЛА (оновлено)
МСЕК зникає, і з 1 січня запрацює нова система: пояснюємо, як це буде, які слабкі місця і плюси змін
МСЕК зникає, і з 1 січня запрацює нова система: пояснюємо, як це буде, які слабкі місця і плюси змін
Велика війна. Підсумки 2024 року. Прогноз на 2025-й
Велика війна. Підсумки 2024 року. Прогноз на 2025-й
Прогноз Financial Times на 2025 рік: мир для України, біткоїн за 200 000 доларів та агенти штучного інтелекту
Прогноз Financial Times на 2025 рік: мир для України, біткоїн за 200 000 доларів та агенти штучного інтелекту
ГоловнаСвіт

Нідерланди відкриють архів із даними про понад 400 000 людей, які були колаборантами під час Другої війни

Раніше доступ до них могли отримати лише ті, про кого йдеться у документах, їхні нащадки або ж науковці. 

Нідерланди відкриють архів із даними про понад 400 000 людей, які були колаборантами під час Другої війни
Нідерланди під час Другої світової війни
Фото: Вікіпедія

Нідерланди відкриють подробиці про співпрацю їхніх громадян із нацистами під час Другої світової війни. Протягом 80 років цю інформацію зберігали в архівах у Гаазі, доступ до яких було обмежено, але тепер дані судів спеціальної юрисдикції, що були створені після звільнення союзниками Нідерландів, стануть доступними для усіх, пише The Guardian.

За даними журналістів, йдеться про приблизно 425 000 обвинувачуваних у співпраці з окупантами. Відкриття інформації відповідає національним архівним правилам. 

До цього ознайомитись з архівами воєнних часів у Нідерландах могли лише дослідники або ж ті, кого інформація безпосередньо стосувалася та їхні прямі нащадки. Тепер дізнатися інформацію з паперових архіві зможуть усі. У перші три місяці 2025-го дослідники і нащадки жертв, а також люди, які в архівах вказані як колаборанти, матимуть і цифровий доступ до чверті бази даних. 

Родичі колаборантів побоюються, що відкриття даних може негативно позначитися на їхніх родинах. Але дехто в Нідерландах вважає, що відкритість щодо воєнного минулого країни, включно з її економічною та бюрократичною співпрацею, має вирішальне значення. Три чверті єврейського населення Нідерландів – понад 102 000 осіб – було вбито нацистами за сприяння держави, поліції та деякої частини голландського населення.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies