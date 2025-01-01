Нідерланди відкриють архів із даними про понад 400 000 людей, які були колаборантами під час Другої війни

Раніше доступ до них могли отримати лише ті, про кого йдеться у документах, їхні нащадки або ж науковці.

Нідерланди відкриють подробиці про співпрацю їхніх громадян із нацистами під час Другої світової війни. Протягом 80 років цю інформацію зберігали в архівах у Гаазі, доступ до яких було обмежено, але тепер дані судів спеціальної юрисдикції, що були створені після звільнення союзниками Нідерландів, стануть доступними для усіх, пише The Guardian.

За даними журналістів, йдеться про приблизно 425 000 обвинувачуваних у співпраці з окупантами. Відкриття інформації відповідає національним архівним правилам.

До цього ознайомитись з архівами воєнних часів у Нідерландах могли лише дослідники або ж ті, кого інформація безпосередньо стосувалася та їхні прямі нащадки. Тепер дізнатися інформацію з паперових архіві зможуть усі. У перші три місяці 2025-го дослідники і нащадки жертв, а також люди, які в архівах вказані як колаборанти, матимуть і цифровий доступ до чверті бази даних.

Родичі колаборантів побоюються, що відкриття даних може негативно позначитися на їхніх родинах. Але дехто в Нідерландах вважає, що відкритість щодо воєнного минулого країни, включно з її економічною та бюрократичною співпрацею, має вирішальне значення. Три чверті єврейського населення Нідерландів – понад 102 000 осіб – було вбито нацистами за сприяння держави, поліції та деякої частини голландського населення.