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У Німеччині чоловік викрав екскаватор та почав тікати від поліцейських, його застрелили

Під час переслідування троє поліцейських отримали поранення.

У Німеччині чоловік викрав екскаватор та почав тікати від поліцейських, його застрелили
Німецька поліція (ілюстративне фото)
Фото: Alexander Franz/tv7news.de/dpa/picture alliance

Сьогодні, 31 грудня, у німецькій землі Баден-Вюртемберг чоловік викрав екскаватор, після чого почав на ньому небезпечний рух.

Про це повідомляє DW.

“Після викрадення екскаватора чоловік завдав шкоди будівлям будівельної компанії та рушив у бік Таубербішофсхайму, що розташований за кілька кілометрів”, - йдеться у повідомленні. 

Чоловіка переслідували кілька поліцейських автомобілів, в результаті були пошкоджені як транспортні засоби на дорозі, так і поліцейські автомобілі. Крім того, троє поліцейських отримали поранення. 

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Водія екскаватора зупинили пострілом, він помер на місці.

Як зазначається, поліція не припускає політичного підґрунтя інциденту і запевняє, що загрози для населення немає.

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