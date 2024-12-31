У Німеччині чоловік викрав екскаватор та почав тікати від поліцейських, його застрелили

Під час переслідування троє поліцейських отримали поранення.

Сьогодні, 31 грудня, у німецькій землі Баден-Вюртемберг чоловік викрав екскаватор, після чого почав на ньому небезпечний рух.

Про це повідомляє DW.

“Після викрадення екскаватора чоловік завдав шкоди будівлям будівельної компанії та рушив у бік Таубербішофсхайму, що розташований за кілька кілометрів”, - йдеться у повідомленні.

Чоловіка переслідували кілька поліцейських автомобілів, в результаті були пошкоджені як транспортні засоби на дорозі, так і поліцейські автомобілі. Крім того, троє поліцейських отримали поранення.

Водія екскаватора зупинили пострілом, він помер на місці.

Як зазначається, поліція не припускає політичного підґрунтя інциденту і запевняє, що загрози для населення немає.