У лікарні помер член екіпажу літака Swiss, який аварійно сів в Австрії

Через тиждень після аварійної посадки літака Swiss International Air Lines (SWISS) в Австрії член екіпажу помер у понеділок у лікарні в Граці.

Про це повідомляє swissinfo.ch.

Місцева прокуратура відкрила розслідування, яке зосереджене на заподіянні тілесних ушкоджень через необережність.

Чоловік був членом екіпажу літака SWISS рейсу LX1885, який прямував з Бухареста в Цюріх 23 грудня. Йому довелося здійснити аварійну посадку в Граці через задимлення в кабіні пілотів і салоні.

Після аварійної посадки чоловік перебував у реанімації.

Другого члена екіпажу, якого також доставили в університетську лікарню Граца після інциденту, вже виписали.

На борту літака перебували 74 пасажири та п'ять членів екіпажу. Після аварійної посадки пасажири залишили літак за допомогою евакуаційних гірок. За даними SWISS, 12 пасажирам і всім членам екіпажу надали медичну допомогу.

Поки що не було опубліковано жодної інформації про точну причину інциденту. Згідно з первинними висновками, ймовірним джерелом проблеми була технічна несправність одного з двигунів.