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У лікарні помер член екіпажу літака Swiss, який аварійно сів в Австрії

Місцева прокуратура відкрила розслідування.

У лікарні помер член екіпажу літака Swiss, який аварійно сів в Австрії
Фото: swissinfo.ch

Через тиждень після аварійної посадки літака Swiss International Air Lines (SWISS) в Австрії член екіпажу помер у понеділок у лікарні в Граці.

Про це повідомляє swissinfo.ch.

Місцева прокуратура відкрила розслідування, яке зосереджене на заподіянні тілесних ушкоджень через необережність.

Чоловік був членом екіпажу літака SWISS рейсу LX1885, який прямував з Бухареста в Цюріх 23 грудня. Йому довелося здійснити аварійну посадку в Граці через задимлення в кабіні пілотів і салоні.

Після аварійної посадки чоловік перебував у реанімації.

Другого члена екіпажу, якого також доставили в університетську лікарню Граца після інциденту, вже виписали.

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На борту літака перебували 74 пасажири та п'ять членів екіпажу. Після аварійної посадки пасажири залишили літак за допомогою евакуаційних гірок. За даними SWISS, 12 пасажирам і всім членам екіпажу надали медичну допомогу.

Поки що не було опубліковано жодної інформації про точну причину інциденту. Згідно з первинними висновками, ймовірним джерелом проблеми була технічна несправність одного з двигунів. 

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