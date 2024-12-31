Авіація Франції атакувала об'єкти в Сирії

Французька авіація атакувала позиції "Ісламської держави" в Сирії, пише з посиланням на заяву міністра оборони Себастіяна Лекорню The Guardian.
Це перші удари по Сирії після падіння режиму Башара аль-Асада. Франція провела їх ще в неділю, але повідомлення зробили лише сьогодні.
"Наша армія залишається відданою боротьбі з тероризмом у Лівані. Вона брала участь у міжнародній коаліції Operation Inherent Resolve (OIR) з 2014 року в Іраці та з 2015 у Сирії. У неділю французька авіація завдала цілеспрямованих ударів по об'єктах ІДІЛ на території Сирії", – написав міністр у X.
У коментарі AFP Лекорню уточнив, що французькі винищувачі Rafale та американські дрони Reaper скинули загалом сім бомб на дві військові цілі, що належали ІДІЛ у центральній Сирії.
Nos armées restent engagées dans la lutte contre le terrorisme au Levant.— Sébastien Lecornu (@SebLecornu) December 31, 2024
Elles contribuent à la coalition internationale "Operation Inherent Resolve" (OIR), depuis 2014 en Irak et 2015 en Syrie.
Dimanche, des moyens aériens français ont procédé à des frappes ciblées contre des… pic.twitter.com/uwzOmcJDce
- На початку грудня сирійським повстанцям вдалося повалити режим диктатора Башара аль-Асада. Однак бойові дії в країні не припинилися: попри перемогу над владою диктатури, в країні залишилися об'єкти терористичних організацій та екстремістів. Ударів по цілях своїх противників, серед інших, завдавав Ізраїль. А Туреччина, за даними Wall Street Journal, може готуватися до нападу.