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Авіація Франції атакувала об'єкти в Сирії

Ударів завдали ще в неділю, але повідомили сьогодні.

Авіація Франції атакувала об'єкти в Сирії
Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню
Фото: EPA/UPG

Французька авіація атакувала позиції "Ісламської держави" в Сирії, пише з посиланням на заяву міністра оборони Себастіяна Лекорню The Guardian

Це перші удари по Сирії після падіння режиму Башара аль-Асада. Франція провела їх ще в неділю, але повідомлення зробили лише сьогодні.

"Наша армія залишається відданою боротьбі з тероризмом у Лівані. Вона брала участь у міжнародній коаліції Operation Inherent Resolve (OIR) з 2014 року в Іраці та з 2015 у Сирії. У неділю французька авіація завдала цілеспрямованих ударів по об'єктах ІДІЛ на території Сирії", – написав міністр у X. 

У коментарі AFP Лекорню уточнив, що французькі винищувачі Rafale та американські дрони Reaper скинули загалом сім бомб на дві військові цілі, що належали ІДІЛ у центральній Сирії. 

  • На початку грудня сирійським повстанцям вдалося повалити режим диктатора Башара аль-Асада. Однак бойові дії в країні не припинилися: попри перемогу над владою диктатури, в країні залишилися об'єкти терористичних організацій та екстремістів. Ударів по цілях своїх противників, серед інших, завдавав Ізраїль. А Туреччина, за даними Wall Street Journal, може готуватися до нападу. 
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