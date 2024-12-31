Авіація Франції атакувала об'єкти в Сирії

Ударів завдали ще в неділю, але повідомили сьогодні.

Французька авіація атакувала позиції "Ісламської держави" в Сирії, пише з посиланням на заяву міністра оборони Себастіяна Лекорню The Guardian.

Це перші удари по Сирії після падіння режиму Башара аль-Асада. Франція провела їх ще в неділю, але повідомлення зробили лише сьогодні.

"Наша армія залишається відданою боротьбі з тероризмом у Лівані. Вона брала участь у міжнародній коаліції Operation Inherent Resolve (OIR) з 2014 року в Іраці та з 2015 у Сирії. У неділю французька авіація завдала цілеспрямованих ударів по об'єктах ІДІЛ на території Сирії", – написав міністр у X.

У коментарі AFP Лекорню уточнив, що французькі винищувачі Rafale та американські дрони Reaper скинули загалом сім бомб на дві військові цілі, що належали ІДІЛ у центральній Сирії.

Nos armées restent engagées dans la lutte contre le terrorisme au Levant.



Elles contribuent à la coalition internationale "Operation Inherent Resolve" (OIR), depuis 2014 en Irak et 2015 en Syrie.



Dimanche, des moyens aériens français ont procédé à des frappes ciblées contre des… pic.twitter.com/uwzOmcJDce — Sébastien Lecornu (@SebLecornu) December 31, 2024