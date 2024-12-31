Венесуела продовжила кампанію зі звільнення політв'язнів

Генеральний прокурор Венесуели Тарек Сааб заявив про звільнення 413 учасників протестів проти результатів президентських виборів, яких звинувачували у насильстві та закликах до повалення влади.

Як пише Reuters, це найбільша амністія за останні тижні. Влада у Каракасі вже понад місяць регулярно інформує про те, що випускає на волю затриманих опозиціонерів. Загальна кількість тих, хто отримав звільнення від покарання, мала сягнути 1369 осіб - проте правозахисні організації раніше стверджували, що не мають підтвердження виходу із в'язниць багатьох засуджених.

Під час масових акцій у Венесуелі після оголошення перемоги Ніколаса Мадуро на виборах було затримано щонайменше 2 тисячі мітингарів. Вони вважають, що результати волевиявлення сфальсифіковано на користь диктатора, а справжнім обраним президентом є опозиціонер Едмундо Гонзалес. Демократичні країни світу не визнали переобрання Мадуро.