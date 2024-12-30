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Ремонт пошкодженого кабелю в Балтійському морі триватиме понад пів року і вартуватиме десятки мільйонів євро

Масштаби збитків все ще з’ясовують.

Ремонт пошкодженого кабелю в Балтійському морі триватиме понад пів року і вартуватиме десятки мільйонів євро
кабель Estlink 2 у розрізі
Фото: Eero Vabamägi/Delfi Meedia

Ремонтні роботи пошкодженого у Балтійському морі кабелю Estlink 2 розраховані на сім місяців і вартуватимуть десятки мільйонів євро.

Про це повідомив керівник підрозділу фінського системного оператора Fingrid Кіммо Непола, передає Delfi.

За словами Неполи, масштаби збитків все ще з'ясовують, а також аналізують масштаби ремонтних робіт.

У Fingrid зазначають, що ремонт Estlink 2 технічно надзвичайно складний. Спочатку пошкоджену частину кабелю необхідно розрізати на морському дні та підняти кінці на корабель. Опісля підключити новий кабель, з’єднати кожну жилу вручну і відновити ізоляційний шар, аби той міг витримувати високу напругу.

Витрати на роботи розподілять порівну між естонськими та фінськими системними менеджерами.

Такі тривалі роботи суттєво вплинуть на торгівлю електроенергією між Естонією та Фінляндією. Estlink 2 є однією з основних ліній електропередачі між двома державами і відіграє важливу роль як у забезпеченні безпеки постачання, так і у функціонуванні ринку електроенергії.

  • У листопаді пошкоджень зазнав підводний телекомунікаційний кабель C-Lion1, який прокладений між Фінляндією та Німеччиною.
  • 25 грудня фінський національний оператор електромереж Fingrid заявив про пошкодження підводного електрокабелю Estlink 2, який зʼєднує Фінляндію та Естонію.
  • Опісля влада Фінляндії взялася перевіряти, чи нафтовий танкер, який є частиною тіньового флоту Росії, не перерізав кабель.
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