​Польща готова збільшити поставки електрики до України в разі відмови Словаччини, - Bloomberg

Польща готова збільшити експорт електроенергії в Україну, якщо премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо виконає свою погрозу припинити резервне постачання.
Про це пише видання Bloomberg.
Видання зазначає, що польський уряд готовий збільшити внутрішнє виробництво електроенергії, щоб компенсувати будь-які дисбаланси, яких зазнає українська енергосистема в разі відповідного кроку Словаччини.
Однак, переговори щодо цього ще тривають.
Bloomberg пише, що через майже три роки після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Братислава, як і раніше, залежить від дешевого російського газу від "Газпрому", тим самим підриваючи зусилля ЄС щодо зниження залежності від російської енергії.
Також видання зазначило, що в той час, як Євросоюз має намір до 2027 року відмовитися від поставок викопного палива з РФ, газ не був частиною санкцій, які блок ухвалив проти Москви з 2022 року. Це означає, що компаніям, як і раніше, дозволено укладати контракти і продовжувати імпорт, якщо ці угоди відповідають чинним правилам ЄС.
Що передувало
- Днями видання Bloomberg навело заяву очільника уряду Словаччини Роберта Фіцо, у якій він погрожує Україні у разі припинення транзиту російського газу.
- Перед цим глава словацького уряду їздив до Москви і провів переговори з Путіним через те, що Україна припиняє транзит газу. із 1 січня 2025 року.
- Зупинка транзиту пов'язана з тим, що з 2025-го завершується дія п'ятирічного контракту Натфогазу і "Газпрому". Угоду можна було продовжити ще на десять років, але через повномасштабний напад росіян Україна цього не робитиме. Контракт терміном на п’ять років щодо транзиту російського газу через Україну до Європи підписали у 2019 році. Основними покупцями російського газу досі залишалися Словаччина та Австрія. Більше на цю тему – в матеріалі "Дивні схеми: хто стоїть за спробами продовжити транзит російського газу".