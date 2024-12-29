​Польща готова збільшити поставки електрики до України в разі відмови Словаччини, - Bloomberg

Польща готова збільшити експорт електроенергії в Україну, якщо премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо виконає свою погрозу припинити резервне постачання.

Про це пише видання Bloomberg.

Видання зазначає, що польський уряд готовий збільшити внутрішнє виробництво електроенергії, щоб компенсувати будь-які дисбаланси, яких зазнає українська енергосистема в разі відповідного кроку Словаччини.

Однак, переговори щодо цього ще тривають.

Bloomberg пише, що через майже три роки після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Братислава, як і раніше, залежить від дешевого російського газу від "Газпрому", тим самим підриваючи зусилля ЄС щодо зниження залежності від російської енергії.

Також видання зазначило, що в той час, як Євросоюз має намір до 2027 року відмовитися від поставок викопного палива з РФ, газ не був частиною санкцій, які блок ухвалив проти Москви з 2022 року. Це означає, що компаніям, як і раніше, дозволено укладати контракти і продовжувати імпорт, якщо ці угоди відповідають чинним правилам ЄС.

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