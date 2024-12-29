Вулиця, на якій розташований будинок, проходить неподалік кордону з Чехією.

На півдні Польщі у центрі міста Цешин унаслідок вибуху газу обвалилася частина історичної будівлі, шукають двох людей, пише Радіо Свобода з посиланням на місцеві ЗМІ.

Частина триповерхової будівлі обвалилася цієї ночі. З будинку евакуювали одну людину, ще 17 – із сусідніх будинків.

Вранці близько 100 пожежників загасили вогонь. Людей під завалами шукала група рятувальників із собаками.

У будинку було прописано 11 людей, 9 з яких перебувають у безпеці. Під завалами можуть перебувати ще дві людини.

Вулиця, на якій розташований будинок, проходить неподалік кордону з Чехією.

У серпні у Німеччині частково обвалився готель, унаслідок чого загинули двоє людей. Інцидент стався у місті Креф у землі Рейнланд-Пфальц ‒ приблизно за 100 кілометрів на захід від Франкфурта.