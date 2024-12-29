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ЗМІ: Зурабішвілі покидає президентську резиденцію

Інавгурацію Кавелашвілі п'ята президентка Грузії назвала "пародією", а партію "Грузинська мрія" — "російською трагедією".

ЗМІ: Зурабішвілі покидає президентську резиденцію
Фото: Саломе Зурабішвілі

П'ята президентка Грузії Саломе Зурабішвілі оголосила, що залишає резиденцію на Атонелі, передає NewsGeorgia та "Ехо Кавказу".

Зурабішвілі зробила заяву синхронно з церемонією інавгурації Михайла Кавелашвілі, якого "Грузинська мрія" затвердила шостим президентом Грузії через Колегію виборців.

"Шість років тому я прийняла присягу на Конституції, але ще більше – у вірності країні і вам. Тому я сьогодні тут, і ця лояльність не зміниться за жодних обставин – чи я знаходжусь у палаці, чи поза ним. Я вийду звідси з вами і залишусь з вами. Із собою я забираю легітимність, прапор і вашу довіру", – сказала Зурабішвілі під час звернення до громадян, які зібралися біля палацу Орбеліані.

Вона назвала інавгурацію нового президента Михаїла Кавелашвілі "пародією", а "Грузиську мрію" "російською трагедією" і закликала громадян та опозиційні політичні сили бути готовими до позачергових парламентських виборів.

"Правляча партія", яка говорила нам про світ, розв'язала війну проти власного народу. Вона не лише розв'язала війну, а й зруйнувала всі точки, які могли бути основою для єдності та згуртування – спорт, культуру та церкву. Все було поділено та розколото. Це те, що ворог, Росія, робила протягом століть: розділяла цей народ, це суспільство, щоб стати правителем та паном. Саме тому "Грузинська мрія" — це "російська трагедія", — заявила п'ята президентка Грузії.

Після промови Зурабішвілі демонтративно покинула палац Орбеліані.

  • Напередодні прем'єр Грузії Іраклій Кобахідзе попередив, що президентку Зурабішвілі притягнуть до кримінальної відповідальності, якщо вона вирішить призначити нові парламентські вибори з будь-якої непередбаченої законом причини. 
  • Він також заявив, що, якщо Зурабішвілі відмовиться залишати резиденцію на Атонелі після інавгурації Кавелашвілі, її виведуть звідти "силою" та "переведуть до виправної установи".
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