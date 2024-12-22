Кобахідзе погрожує президентці Грузії в’язницею і заявляє, що “на протести вже ніхто не ходить”

"Якщо Зурабішвілі не звільнить президентську резиденцію до 29 грудня, це буде кримінальним злочином", заявив грузинський прем'єр.

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе пригрозив в'язницею президенці Саломе Зурабішвілі і знову стверджував, що люди більше не беруть участь у протестах, а ЗМІ показують старі кадри, повідомляють News Georgia.

Він зазначає також, що жодних нових виборів не буде, бо для цього немає підстав.

Кобахідзе попередив, що якщо Зурабішвілі не звільнить президентську резиденцію до 29 грудня, це буде кримінальним злочином.

“Я впевнений, що в неї (Саломі Зурабішвілі) вистачить здорового глузду не порушувати норми Кримінального кодексу… нікому не хочеться відправиляти 72-річну жінку до в'язниці, але такими діями вона підставить усіх, хто буде з нею у резиденції...”, ‒ заявив очільник уряду.

Кобахідзе заявив, що суботня акція зібрала щонайбільше три тисячі людей, і “люди більше не ходять на протести”.

Видання зазначає, що відеокадрам, на яких проспект Руставелі у Тбілісі повністю заповнений протестувальниками, він відмовляється вірити. Він запевняє, що ЗМІ демонструють старі кадри. Як на них потрапила цьогорічна новорічна символіка ‒ Кобахідзе не пояснив.