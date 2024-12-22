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ЗМІ: ЄС готує 16-й пакет санкцій проти Росії до третьої річниці вторгнення РФ в Україну

16-й пакет санкцій міститиме обмеження для російських пропагандистів та відповідальних "за підрив територіальної цілісності України".

ЗМІ: ЄС готує 16-й пакет санкцій проти Росії до третьої річниці вторгнення РФ в Україну
Фото: detector.media

ЄС планує ухвалити 16-й пакет санкцій проти РФ 24 лютого 2025 року, до третьої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Про це пише "Суспільне" з посиланням на німецьке видання Welt am Sonntag.

За інформацією джерел німецького видання,  16-ий пакет санкцій ЄС міститиме заходи проти конкретних секторів російської економіки, які досі не були охоплені взагалі або були охоплені недостатньою мірою і повинен стати для Кремля "чітким сигналом".

16-й пакет санкцій включатиме подальші санкції проти фізичних осіб та організацій, яких "слід вважати пропагандистами російського режиму та відповідальними за підрив територіальної цілісності України".

Також Єврокомісія та Європейська служба зовнішніх дій мають на меті запровадити заборону на в'їзд та заморозити активи інших осіб, які шпигували на користь Росії та брали участь у дезінформаційних кампаніях, у тому числі в Німеччині.

Водночас у Брюсселі заявили, що буде "складно" відстежити причетність окремих людей до так званих гібридних російських атак і довести їхню причетність до злочину. З цієї причини ще не вирішено, чи будуть введені санкції саме 24 лютого за шпигунство на користь Росії та дезінформацію.

  • 11 грудня посли Євросоюзу погодили 15-ий пакет санкцій у відповідь на агресію Росії проти України. 
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