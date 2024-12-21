Журналістка Ольга Мусафірова: «Спомин з раннього дитинства — бабуся з мамою пишуть лист на адресу "Москва, Кремль"…»
Журналістка Ольга Мусафірова: «Спомин з раннього дитинства — бабуся з мамою пишуть лист на адресу "Москва, Кремль"…»
Внаслідок ракетного удару росіян пошкоджено будівлю костелу святого Миколая в Києві
Внаслідок ракетного удару росіян пошкоджено будівлю костелу святого Миколая в Києві
​Непридатних до військової служби будуть виключати з військового обліку, — голова центральної ВЛК ЗСУ
​Непридатних до військової служби будуть виключати з військового обліку, — голова центральної ВЛК ЗСУ
​Низка нардепів хоче через Конституційний суд визнати всі конкурси з «міжнародниками» неконституційними (документ)
​Низка нардепів хоче через Конституційний суд визнати всі конкурси з «міжнародниками» неконституційними (документ)
Не страшно і не соромно. Як сповідатися, щоб отримати прощення?
Не страшно і не соромно. Як сповідатися, щоб отримати прощення?
Ракетна атака на Київ: у чотирьох районах зафіксовано падіння уламків (оновлено)
Ракетна атака на Київ: у чотирьох районах зафіксовано падіння уламків (оновлено)
Зеленський про Путіна: "Люди гинуть, а йому "цікаво"… Довбойоб"
Зеленський про Путіна: "Люди гинуть, а йому "цікаво"… Довбойоб"
У Міноборони відреагували на відео, де люди в формі та поліцейський "викурювали" чоловіка з автомобіля
У Міноборони відреагували на відео, де люди в формі та поліцейський "викурювали" чоловіка з автомобіля
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
ГоловнаСвіт

Через пів століття після розпаду монархії у Греції колишня королівська сім'я повернула собі громадянство

Йдеться про 10 членів колишньої королівської родини.

Через пів століття після розпаду монархії у Греції колишня королівська сім'я повернула собі громадянство
Сини колишнього короля Греції Костянтина II Філіппос, Ніколаос, Павло
Фото: EPA/UPG

Через 50 років після скасування монархії у Греції члени колишньої королівської родини  відновлюють громадянство країни. Вони офіційно визнали республіканську систему правління в країні. 

Про це пише The Guardian.

Нині покійного короля Костянтина II та членів його родини позбавили грецького громадянства в 1994 році через суперечку з урядом щодо королівської власності й через відмову Костянтина ІІ зректися будь-яких прав на грецький трон для своїх нащадків.

У МВС країни повідомили, що родичі покійного короля підписали декларацію про визнання республіканського уряду і прийняття нового прізвища Де Грес. У перекладі із французької це означає "з Греції". 

Такий вибір не схвалили ліві політики, які вважають, що це створює плутанину. 

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Хоча офіційно імен заявників не називають, за даними ЗМІ, 10 членів колишньої королівської родини подали документи на отримання громадянства. Йдеться про всіх п’ятьох дітей Костянтина II й колишньої королеви Анни-Марії: Алексію, Павлоса, Ніколаоса, Теодора і Філіппоса, а також п’ятьох онуків короля.

Рішення про громадянство тепер має бути опубліковано в офіційному урядовому бюлетені, перш ніж вони зможуть подати заявку на грецькі паспорти.

  • Грецька монархія була скасована референдумом у грудні 1974 року. Тоді виборці переважною більшістю голосів підтримали республіканську конституцію через кілька місяців після падіння семирічної військової диктатури.
  • Члени королівської родини десятиліттями жили у вигнанні, перш ніж Костянтин повернувся назад як приватна особа у сімдесятирічному віці. 
  • У 1994 році родину позбавили грецького громадянства під час судової тяганини за колишній королівський маєток, який зараз є державною власністю.
  • Раніше вони відмовилися прийняти прізвище Глюксбург, присвоєного їм згідно із законом 1994 року. На думку ексмонархів, це прізвище надто тісно пов’язувало їх із їхнім німецьким походженням. 
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies