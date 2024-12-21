Через пів століття після розпаду монархії у Греції колишня королівська сім'я повернула собі громадянство

Через 50 років після скасування монархії у Греції члени колишньої королівської родини відновлюють громадянство країни. Вони офіційно визнали республіканську систему правління в країні.

Про це пише The Guardian.

Нині покійного короля Костянтина II та членів його родини позбавили грецького громадянства в 1994 році через суперечку з урядом щодо королівської власності й через відмову Костянтина ІІ зректися будь-яких прав на грецький трон для своїх нащадків.

У МВС країни повідомили, що родичі покійного короля підписали декларацію про визнання республіканського уряду і прийняття нового прізвища Де Грес. У перекладі із французької це означає "з Греції".

Такий вибір не схвалили ліві політики, які вважають, що це створює плутанину.

Хоча офіційно імен заявників не називають, за даними ЗМІ, 10 членів колишньої королівської родини подали документи на отримання громадянства. Йдеться про всіх п’ятьох дітей Костянтина II й колишньої королеви Анни-Марії: Алексію, Павлоса, Ніколаоса, Теодора і Філіппоса, а також п’ятьох онуків короля.

Рішення про громадянство тепер має бути опубліковано в офіційному урядовому бюлетені, перш ніж вони зможуть подати заявку на грецькі паспорти.