Олександр Усик – Тайсон Ф’юрі 2. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Олександр Усик – Тайсон Ф’юрі 2. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
У Міноборони відреагували на відео, де люди в формі та поліцейський "викурювали" чоловіка з автомобіля
У Міноборони відреагували на відео, де люди в формі та поліцейський "викурювали" чоловіка з автомобіля
Зеленський про Путіна: "Люди гинуть, а йому "цікаво"… Довбойоб"
Зеленський про Путіна: "Люди гинуть, а йому "цікаво"… Довбойоб"
«Він приберіг кусень хліба і не сам з’їв — розділив між співкамерниками». Пам’яті загиблого в полоні Олександра Грицюка
«Він приберіг кусень хліба і не сам з’їв — розділив між співкамерниками». Пам’яті загиблого в полоні Олександра Грицюка
Олександр Усик переміг Тайсона Ф’юрі одноголосним рішенням суддів
Олександр Усик переміг Тайсона Ф’юрі одноголосним рішенням суддів
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
10 нестандартних різдвяних фільмів
10 нестандартних різдвяних фільмів
Журналістка Ольга Мусафірова: «Спомин з раннього дитинства — бабуся з мамою пишуть лист на адресу "Москва, Кремль"…»
Журналістка Ольга Мусафірова: «Спомин з раннього дитинства — бабуся з мамою пишуть лист на адресу "Москва, Кремль"…»
​Низка нардепів хоче через Конституційний суд визнати всі конкурси з «міжнародниками» неконституційними (документ)
​Низка нардепів хоче через Конституційний суд визнати всі конкурси з «міжнародниками» неконституційними (документ)
ГоловнаСвіт

У Туреччині вертоліт врізався у будівлю лікарні, загинуло чотири людини

Причина катастрофи, яка сталася під час сильного туману, встановлюється.

У Туреччині вертоліт врізався у будівлю лікарні, загинуло чотири людини
Фото: hurriyet.com.tr

У Туреччині вертоліт швидкої допомоги врізався сьогодні у будівлю лікарні та впав на землю. Унаслідок загинуло 4 особи, пише Reuters.

Вертоліт вилетів з навчально-дослідного госпіталю Мугла, перевозячи двох пілотів, лікаря та ще одного медичного працівника, повідомили у міністерстві охорони здоров'я.

Регіональний губернатор Мугли Ідріс Акбіїк повідомив журналістам, що вертоліт спочатку врізався в четвертий поверх будівлі лікарні, а потім впав на землю. Ніхто в будівлі та на землі не постраждав. 

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Причина авіакатастрофи, яка сталася під час сильного туману, встановлюється.

На кадрах з місця аварії видно, що уламки вертольота розкидані біля будівлі лікарні, на місці події працюють кілька машин швидкої та екстреної допомоги.

Раніше стало відомо, що розслідування не виявило жодних доказів того, що авіакатастрофа у Вільнюсі в листопаді могла бути диверсією або терористичним актом. 25 листопада вантажний літак компанії DHL, який летів із німецького Лейпцига, упав на житловий будинок поблизу аеропорту, загинув 48-річний громадянин Іспанії. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies