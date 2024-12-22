У Туреччині вертоліт врізався у будівлю лікарні, загинуло чотири людини

Причина катастрофи, яка сталася під час сильного туману, встановлюється.

У Туреччині вертоліт швидкої допомоги врізався сьогодні у будівлю лікарні та впав на землю. Унаслідок загинуло 4 особи, пише Reuters.

Вертоліт вилетів з навчально-дослідного госпіталю Мугла, перевозячи двох пілотів, лікаря та ще одного медичного працівника, повідомили у міністерстві охорони здоров'я.

Регіональний губернатор Мугли Ідріс Акбіїк повідомив журналістам, що вертоліт спочатку врізався в четвертий поверх будівлі лікарні, а потім впав на землю. Ніхто в будівлі та на землі не постраждав.

Причина авіакатастрофи, яка сталася під час сильного туману, встановлюється.

На кадрах з місця аварії видно, що уламки вертольота розкидані біля будівлі лікарні, на місці події працюють кілька машин швидкої та екстреної допомоги.

Muğla Sıtkı Koçman Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Turhan Togan, CNN TÜRK canlı yayınında kazanın nasıl yaşandığıyla ilgili bilgiler verdi. Togan, helikopterin hastaneye 300-400 metre mesafedeki pistten kalkış yaptığını söyledi. pic.twitter.com/XDjJ7LqNMD — Hürriyet.com.tr (@Hurriyet) December 22, 2024

Раніше стало відомо, що розслідування не виявило жодних доказів того, що авіакатастрофа у Вільнюсі в листопаді могла бути диверсією або терористичним актом. 25 листопада вантажний літак компанії DHL, який летів із німецького Лейпцига, упав на житловий будинок поблизу аеропорту, загинув 48-річний громадянин Іспанії.