У Румунії проєвропейська коаліція хоче, аби Марчел Чолаку залишився на посаді прем’єра

Президент Клаус Йоганніс може оголосили очільник уряду сьогодні пізніше.

Проєвропейська коаліція Румунії підтримає продовження перебування Марчела Чолаку на посаді прем’єр-міністра під час консультацій із президентом Клаусом Йоганнісом перед остаточним рішенням щодо структури нового уряду, яке очікується сьогодні пізніше.

Про це повідомляє Bloomberg.

Соціал-демократи, найбільша партія в новому парламенті країни, висунуть свого лідера Чолаку на посаду очільника уряду. Цей крок підтримують молодші ліберали та інші проєвропейські партії, які прагнуть сформувати керівну правлячу коаліцію та стримати ультраправі сили від влади.

Тимчасовий лідер Ліберальної партії Іліє Болоджан заявив журналістам у Бухаресті, що голосування щодо нового кабінету міністрів відбудеться найближчими днями, оскільки партії все ще повинні узгодити деталі складу кабінету після завершення роботи над програмою управління.

Пропозицію обговорять з Йоганнісом, який, ймовірно, оголосить кандидатуру прем'єр-міністра пізніше сьогодні. Цей крок запустить офіційний процес формування кабінету міністрів. Остаточно кабінет міністрів схвалить голосування у парламенті.

Видання зазначає, що розкол в уряді все ще може створити проблеми для коаліції. Дві найбільші партії разом керували протягом останніх трьох років, але атакували одна одну під час президентської кампанії, яку скасували.

У матеріалі йдеться, що новий уряд терміново необхідний для вирішення проблеми дефіциту бюджету, який підвищується і цього року може перевищити 8,5% від обсягу виробництва.

Міністри також організовуватимуть нові президентські вибори ‒ Вищий суд скасував попередні після звинувачень у втручанні Росії у виборчий процес. Скасовані виборі спровокували найглибшу політичну кризу в країні за останні десятиліття.