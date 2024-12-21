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Наїзд на людей в Магдебурзі: прокуратура розслідує справу як убивство та замах на вбивство

Загинули 5 людей, ще 200 людей зазнали поранення.

Наїзд на людей в Магдебурзі: прокуратура розслідує справу як убивство та замах на вбивство
місце трагедії у Магдебурзі, 21 грудня 2024
Фото: EPA/UPG

Німецька прокуратура порушила кримінальну справу через наїзд на натовп під час різдвяного ярмарку в Магдебурзі за статтями «навмисне убивство» та «замах на убивство».

Про це повідомив журналістам головний прокурор міста Горст Вальтер Нопенс, передає Укрінформ.

Конкретно, за його словами, йдеться про навмисне вбивство 5 людей: четверо дорослих і дитини віком 9 років. Прокурор відмовився уточнити стать і вік жертв. Ще 200 людей зазнали поранення різного ступеня, з них 41 - важкопоранені, деякі у важкому стані.

Стосовно мотиву, то слідство й допити тривають. Можливим підґрунтям злочину могло стати «невдоволення ставленням до біженців із Саудівської Аравії». Нопенс зауважив при цьому, що досі неясно, чи можна це кваліфікувати як терористичний напад.

Директор поліцейської дільниці Магдебурга Том-Олівер Лангханс розповів, що затримано підозрюваного було за 3 хвилини після смертельного наїзду. Він також підтвердив, що рік тому проти підозрюваного висувалися обвинувачення, але не сказав, у зв'язку з чим. 

Зловмисник зміг проїхати на територію різдвяного ярмарку попри заходи безпеки. Він використав аварійно-рятувальний виїзд, який не був захищений шлагбаумом або бетонними блоками на випадок необхідності проїзду швидкої допомоги чи пожежної служби.

Чиновники не називають ім’я затриманого, повідомляється лише, що це 50-річний лікар-психотерапевт, який прибув до ФРН із Саудівської Аравії в 2006 році та через 10 років потому отримав статус біженця. Але журналісти вважають, що йдеться про Талеба аль-Абдулмохсена. 

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