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Bloomberg: Іран вербує неповнолітніх, аби вони атакували ізраїльські цілі у Європі

Полегшує роботу іранській стороні обурення певних груп щодо дій ізраїльських військових у Газі й Лівані.

Bloomberg: Іран вербує неповнолітніх, аби вони атакували ізраїльські цілі у Європі
прапор Ізраїлю
Фото: EPA/UPG

Для атак на ізраїльські цілі у Європі Іран використовує місцевих злочинців, а також неповнолітніх, передає Bloomberg.

Видання згадало про випадок у Стокгольмі (Швеція), де 15-річний хлопець прямував у таксі до посольства Ізраїлю, маючи при собі пістолет. Ще іншого – 13-річного – застрелили в ізраїльській оборонній компанії Elbit Systems у шведському Ґетеборзі, а згодом на тому ж об’єкті 16-річний хлопець допомагав закладати саморобну вибухівку біля головного входу.

Слідчі кажуть, що всі три атаки цього року є частиною нової тенденції, в якій пов'язані з Іраном суб'єкти вербують зловмисників для підготовки і завдання ударів. А обурення деяких угруповань із приводу кількості мирних жителів, убитих ізраїльськими військовими у Газі та Лівані, полегшило пошук новобранців,

Це викликає занепокоєння в європейських урядів, які й так стурбовані тим, що конфлікт між Іраном та Ізраїлем посилює напруженість між громадами, розділеними з питання імміграції. 

Цієї осені шведські та норвезькі служби безпеки попередили про небезпеку операцій, які підтримує Іран, а в жовтні Норвегія тимчасово підвищила рівень терористичної загрози з середнього до високого, озброїла поліцію і встановила контроль на кордоні зі своїм скандинавським сусідом.

У травні у Брюсселі служби безпеки виявили дітей віком 14 років, які організували напад на посольство Ізраїлю. Британська розвідка також випустила попередження про збільшення кількості нападів, пов'язаних із Іраном. Особливо вразливі країни Північної Європи.

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