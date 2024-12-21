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Лікування короля Чарльза від раку триватиме у 2025 році

Стан здоров'я монарха "рухається у позитивному напрямку".

Лікування короля Чарльза від раку триватиме у 2025 році
Король Чарльз III
Фото: EPA/UPG

Джерело у Букінгемському палаці розповіло журналістам, що лікування короля Великої Британії Чарльза ІІІ від онкологічного захворювання триває і продовжиться у 2025 році.

Як пише The Guardian, попри діагностований рак, монарх залишається активним і дотримується щільного графіку публічних заходів, зокрема щодо святкування прийдешнього Різдва. 

Під час відвідування північно-східного Лондона у п'ятницю на запитання сікхського релігійного лідера щодо справ Його Величності Чарльз з посмішкою відповів, що "ще досі живий", повторивши популярний жарт своєї матері Єлизавети ІІ. 

У палаці стверджують, що загалом заходи щодо боротьби з раком у короля є успішними, і його стан здоров'я "рухається у позитивному напрямку". Як і раніше, точний діагноз монарха не оприлюднюють. 

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