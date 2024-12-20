Ілон Маск назвав німецьку ультраправу партію АдГ "рятівницею" ФРН

Американський мільярдер і майбутній посадовець адміністрації Дональда Трампа Ілон Маск висловився на підтримку ультраправої німецької партії АдГ, заявивши, що тільки ця політсила може врятувати Німеччину, передає Reuters.

«Тільки АдГ може врятувати Німеччину», - написав Маск у дописі у своїй соцмережі Х.

Політсила, відповідно до результатів, опитувань, посідає друге місце за популярністю у ФРН і може перешкодити формуванню більшості після виборів 23 лютого. Наразі центристські партії пообіцяли уникати підтримки «Альтернативи для Німеччини» на національному рівні.

Німецький уряд повідомив, що взяв до уваги заяву американського бізнесмена, одна більше коментарів із цього приводу не озвучував.

Раніше Маск теж публічно оголошував свою підтримку АдГ, коли у 2023 році критикував дії уряду Німеччини щодо боротьби з нелегальною міграцією. Також він виступає прихильником правих, антиімміграційних партій в інших державах. Зокрема, на цьому тижні лідер правої британської партії Найджел Фарадж опублікував фотографію, на якій зображена його зустріч із Маском у резиденції Трампа у Флориді.